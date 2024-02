Bigbanki aastakasum kasvas veerandi võrra 41 miljoni euroni

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas eelmise aasta lõpuks rekordilise 1,67 miljardi euroni, suurenedes viimase kvartaliga 58 miljoni euro võrra (+4 protsenti) ning aasta lõikes kokku 306 miljoni euro võrra (+23 protsenti).

Kodulaenude portfell kasvas neljanda kvartaliga 44 miljoni euro võrra (+14 protsenti) 351 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 15 miljoni euro võrra (+2 protsenti) 736 miljoni euroni. Ettevõtete panganduse laenuportfell püsis neljandas kvartalis sisuliselt kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Bigbanki kontserni hoiuste portfell kokku kasvas kvartaliga 154 miljoni euro võrra (+9 protsenti) ja 2023. aastaga kokku 570 miljoni euro võrra (+42 protsenti) 1,94 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kahanes kvartaliga 3 miljonit eurot (-0,4 protsenti) 916 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 158 miljonit eurot (+18 protsenti) 1,02 miljardi euroni.

Neljanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,9 miljonit eurot (+18 protsenti) ja ulatus 25,2 miljoni euroni. 2023. aasta 12 kuu neto intressitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 15,6 miljonit eurot (+19 protsenti) ja ulatus 98,0 miljoni euroni.

Bigbanki laenuportfelli kohta nendib pank, et nõrk väliskeskkond on hakanud laenuklientidele teatavat negatiivset mõju avaldama ning kasvanud on nii makseviivituses olevate laenude osakaal kui ka laenunõuete allahindluse kulu.

2023. aasta kolme esimese kvartali jooksul panga laenuportfell ei nõrgenenud, kuid aasta viimases kvartalis ilmnes siiski mõningane kvaliteedi langus tarbimislaenude portfellis. Laenunõuete allahindluse kulu suurenes neljandas kvartalis võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga 2,2 miljoni euro võrra (+47 protsenti) ja aastate võrdluses 5,4 miljoni euro võrra (+35 protsenti).

Ärilaenude ja kodulaenude puhul krediidikvaliteedi halvenemisest Bigbanki teatel rääkida ei saa.

Bigbank on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis teenuseid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab kaht miljardit eurot.