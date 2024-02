Saksa valitsusparteid ei suuda kokku leppida majanduse elavdamise plaanides

"Olukord on ülimalt keeruline," ütles rohelisest majandusminister Robert Habeck eelmisel nädalal, kui ta tutvustas ametlikku majandusprognoosi, mille järgi kasvab Saksa majandus ainult 0,2 protsenti sel aastal, kirjutab Financial Times.

Ministri sõnul kannatab Saksamaa majandus rahvusvahelise kaubanduse languse, kõrge inflatsiooni, nõrga tarbijate nõudluse ja kõrgete intressimäärade tõttu. Viimane on eriti mõjutanud investeeringuid ja eriti ehitussektorit.

Habecki sõnul on vaja riigis reforme konkurentsivõime parandamiseks muutunud globaalses keskkonnas. Selleks pakub ta reformida põhiseaduses sätestatud eelarvepuudujäägi suurust piiravat reeglit, mille järgi ei tohi eelarvepuudujääk olla suurem kui 0,35 protsenti sisemajanduse koguproduktist. Seda plaani toetavad ka sotsiaaldemokraadid.

Pärast eelarvereeglite leevendamist soovib Habeck võtta laenu ja kulutada see ettevõtete toetamiseks roheliste investeeringute tegemisel.

Ometi pole plaaniga nõus FDP juhist rahandusminister Christian Lindner, kes soovib hoopis säilitada senist eelarvereeglit, langetada makse ettevõtetele ning vähendada riigi kulutusi. Sellesse ideesse suhtuvad omakorda skeptiliselt rohelised ja SPD.

Viimastel nädalatel hakkas FDP lisaks nõudma niinimetatud solidaarsusmaksu kaotamist, mida tuleb maksta ennekõike ettevõtetel investeeringute rahastamiseks endistel Ida-Saksamaa liidumaadel ja piirkonna majandusliku mahajäämuse vähendamiseks ülejäänud Saksamaast. Ometi tekitaks selline muudatus 10 kuni 12 miljardi euro suuruse augu riigieelarves, mida tuleks katta muude kulutuste kärpimisega.

Kuigi valitsus suutis hiljuti kokku leppida ettevõtetele seitsme miljardi euro ulatuses maksusoodustuste pakkumises tehtavate investeeringute eest, takerdus plaani vastuvõtmine Saksamaa parlamendi ülemkojas opositsioonilise Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) vastuseisu tõttu.

Lindner ütles hiljuti parlamendisaadikutele, et Habecki eelarvereeglite lõdvendamise idee ei saa nagunii teoks just CDU vastuseisu tõttu, sest selline muudatus nõuaks kahekolmandikulist häälteenamust parlamendi alamkojas.

"Peaksime keskenduma teistele meetmetele," ütles Lindner, loetledes tööturureformi, bürokraatia vähendamist, maksulangetusi ja erainvesteeringute soodustamist.

"Need on pakkumuspoolsed meetmed, mis parandaks meie konkurentsivõimet jätkusuutlikul viisil," lisas rahandusminister.

Valitsuse sees toimuvad vaidlused tähendavad analüütikute sõnul seda, et sel polegi mingit ühtset plaani Saksamaa majanduse jaoks.

"Kui teil pole plaani selle kohta, milline peab Saksa majandus välja nägema viie kuni kümne aasta pärast, ei saa te kurta, kui ettevõtted ja majapidamised on ebakindlad, ei investeeri ja on kaotanud usu tulevikku," ütles Kieli Maailmamajanduse Instituudi (IfW Kiel) juht Moritz Schularick.

Habeck tunnistab, et erimeelsused valitsuse sees toidavad poliitilist ebakindlust.

"Inimeste usk [võimulolijatesse] sõltub sellest, kui nad teevad otsuseid ennustataval moel, ning see kindlasti polnud nii viimase kahe aasta jooksul," ütles Habeck.

Shularicki sõnul on koalitsiooni sees seisukohad nii erinevad, et nad lihtsalt vetostavad üksteise algatusi, mistõttu ei usu ta, et Saksamaa valitsus näitab üles mingitki reaalset juhtimisvõimet kuni järgmiste valimisteni.

Saksamaa järgmised korralised parlamendivalimised toimuvad alles 2025. aastal.