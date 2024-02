Kokkulepe pidas –Tallinna volikogu teiseks aseesimeheks valiti Viljar Jaamu

Tallinna linnavolikogu valis neljapäeval opositsioonile kuuluvale teise aseesimehe kohale reformierakondlase Viljar Jaamu, mis tähendas, et erinevalt eelmise aasta kevadest opositsioonifraktsioonide kokkulepe pidas.

Opositsioon ehk Reformerakond, Eesti 200, Isamaa ja EKRE leppis ühiskandidaadi esitamises kokku veebruari alguses. Reformierakonna fraktsioon esitas kandidaadiks erakonna Lasnamäe piirkonna juhi Viljar Jaamu ning neljapäevasel istungil esitati Jaamu nelja fraktsiooni ühiskandidaadina.

Volikogu istungil pälvis Jaamu volikogu enamuse (vähemalt 40 poolthäält) toetuse ja alustab seega tööd linnavolikogu teise aseesimehena. Jaamu poolt hääletas 65 saadikut. Hääletus oli salajane.

Jaamu on töötanud Tallink Grupi juhatuse liikmena ning EAS-i juhatuse esimehena.

Tallinna opositsioon ei suutnud mullu kevadel teise aseesimehe kandidaadis üksmeelele jõuda. EKRE loobus toetamast Reformierakonna esitatud Sander Andlat ning esitas selle asemel oma kandidaadi, EKRE fraktsiooni juhi Mart Kallase. Andla ütles toona ERR-ile, et EKRE taganes kokkuleppest.

Teisel korral esitasid Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200 kandidaadiks Ivi Eenmaa, EKRE esitas taas Mart Kallase. Ka siis jäi teine aseesimees valimata.

Ülejäänud opositsioonierakondade ja EKRE tüli on praeguseks siiski lahenduse leidnud. Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles sel nädalal ERR-ile, et opositisooni ühtsusega soovitakse Keskerakonnaga koalitsiooni olevatele sotsiaaldemokraatidele näidata, et ollakse uue võimuliidu loomiseks valmis.

""Meil kõigil on siht silme ees: linnavõimu murenemine, linnavõimu kukkumine. Võib ju arvata, et see võimalik kukkumine ajendab ka inimesi rohkem koostööd tegema ja suuremat ühtsust välja näitama," lausus ta.

Keskerakonnal on praegu volikogus 34 kohta, kuid neil jääb üks koht vähemaks, kui märtsi keskel tuleb volikogusse tagasi vahepeal sotsiaaldemokraatidega liitunud Andre Hanimägi, kes peatas kolmeks kuuks saadikuvolitused. Peale seda on Keskerakonnal 79-kohalises Tallinna volikogus 33 kohta ja sotsiaaldemokraatidel üheksa ehk koalitsioonil kokku 42.

Opositsioonil on seega 37 kohta, neist kuus kuulub EKRE-le, ehk matemaatiliselt saaks võimuliidu moodustada ka Reformerakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Isamaa. See tähendaks aga, et volikogus oleks neil enamus vaid ühe häälega.

Volikogu esimehe koht kuulub sotsiaaldemokraatidele ning seal on Maris Sild; esimese aseesimehe kohal on keskerakondlane Marek Jürgenson.