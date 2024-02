Netanyahu käis välja kava Gaza sõjajärgseks haldamiseks

Netanyahu büroo avalikustas dokumendi, milles ei mainita, millist rolli peaks Palestiina omavalitsus sõjajärgses Gazas täitma. Palestiina omavalitsus kontrollib praegu okupeeritud Läänekallast ning USA soovib, et Hamasi rivaal võtaks sõjajärgses Gazas võimu üle, vahendas Financial Times.

Netanyahu plaan näeb ette anda pärast sõda ja julgeolekuohu likvideerimist Iisraeli sõjaväele tegevusvabadus kogu Gaza sektoris ning luua piirkonda puhvertsoon. Plaan on ebamääraselt sõnastatud, kuid see näeb ette Hamasi purustamist.

See dokument jagab Gaza tuleviku lähi-, keskpika- ja pikaajalisteks faasideks. Iisrael jääb kohalike tsiviilasjadega seotuks, praktikas võib see tähendada täieliku Iisraeli kontrolli taastamist Gaza sektoris.

Palestiina omavalitsuse välisministeerium kritiseeris Netanyahu plaani. Palestiina omavalitsus teatas, et tegemist on Gaza taasokupeerimisega.

USA ja EL soovivad samuti teistsugust lahendust. Lääneriigid tahavad, et Palestiina omavalitsus võtaks Gazas võimu üle. See looks vundamendi, mille pealt alustatakse kõnelusi, mis lõpuks viiks Palestiina riigi loomiseni.

Netanyahu avalikustas plaani siis, kui Iisraeli jõudis USA Lähis-Ida saadik Brett McGurk. USA valitsus pole dokumenti veel avalikult kommenteerinud.

Iisrael jätkab praegu Gaza sektori pommitamist, kuna lubas Hamasi hävitada. Hamasi kontrollitud tervishoiuasutuste andmetel on Gazas surma saanud ligi 29 000 palestiinlast, enamik neist on naised ja lapsed. Hukkunute täpne arv pole paraku teada, kuna tuhanded inimesed on jäänud veel ka rusude alla. Vett segab veel terroriorganisatsioon Hamas, mis levitab järjepidevalt sotsiaalmeedia kaudu valeinformatsiooni.

Dokumendis seisab veel, et Iisrael hakkab valima, kes tohivad tulevikus Gazat juhtida. Iisrael plaanib Gaza haridus- ja sotsiaalasutustes alustada laiaulatuslikku deradikaliseerimise programmi, seda tehtaks araabia riikide abiga.

Iisrael töötab veel selle nimel, et sulgeda ÜRO Palestiina põgenike abiagentuur (UNRWA). Iisrael tahab UNRWA asendada "vastutustundlike rahvusvaheliste abiorganisatsioonidega".