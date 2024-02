ERR Lätis: piirivalve tugevdas piiril Valgevenega kontrolli

Jälle kasvanud survet ebaseaduslikult piiri ületada tunnevad viimasel nädalal lisaks Läti piirivalvuritele ka nende kolleegid Leedus ja Poolas, ütles Läti siseminister Rihards Kozlovskis.

Soojem ilm on muutnud maastikul viibimise hõlpsamaks, kuid praegu pole veel selge, kas tegu on üksikute migrantide rühmadega või on taas algamas massiline ränne. Nii näiteks tõkestati esmaspäeval Valgevene piiril nelja inimese sisenemine Lätti, mõne päeva eest oli neid kolm. Kokku on Läti piirivalve tänavu tuvastanud 58 ebaseaduslikku piiriületajat.

Tõsi, migrantide hulk pole praegu suur. Kuid üsna pikalt polnud ühtki üritajat ja 10. veebruaril otsustas Läti valitsus tühistada tugevdatud piirikontrolli. Nüüd on aga Läti piirivalve oma otsusega taas kontrolli tugevdanud ja kui vaja, ollakse valmis ka valitsuse tasemel taas rangemat korda taastama.

Silene piiriületuspunkt oli ja jääb suletuks. Samas kiirendab Läti valitsus idapiiri lõplikku välja ehitamist lõikudes, kus traati või muid tõkkeid veel pole.

"On lõppenud hanked Läti-Venemaa piiri väljaehitamiseks lõikudes, mis pole veel valmis. Seal algab peagi töö. Julgeolekuorganite ja piirivalve seisukohta arvestades ei avata praegu Silene piiripunkti," ütles Kozlovskis.

Läti piirivalve kutsub kõiki erilise vajaduseta Läti-Valgevene piiri lähedale mitte minema. Viibimine nii Valgevene kui ka Venemaa piirile lähemal kui kaks kilomeetrit eeldab eriluba. Piirivalve hoidub praegu lube väljastamast, kuigi nende soovijate hulk on just viimasel ajal kasvanud.