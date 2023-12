Läti saab peagi valmis Valgevene piiri maismaaossa rajatava piirdeaia

Läti-Valgevene piiril toimuv oli lõppeval aastal oluline ka Eesti jaoks, sest Estpol 8 rühmad aitasid kohapeal ebaseaduslikke piiriületajaid leida ja neid kinni pidada.

Praeguseks on Euroopa Liitu tungijaid jäänud Läti-Valgevene piiril vähemaks, piirivalve esindajate sõnul on sellele kaasa aidanud ka okastraadist pealsega varustatud piiritara, mis saab aasta lõpuks paigaldatud kogu Läti-Valgevene piiri maismaaossa. Kokku on seda 112 kilomeetrit.

Idapiiri väljaehitamine on Evika Silina valitsuse olulisim eelistus. Üldse on Läti-Valgevene piiri 173 kilomeetrit.

Praeguseks on lõppenud ka veekogude äärse 33,5 km pikkuse patrulliraja projekteerimine. Metsa võetakse seal juba maha, et oleks kergem ehitada. Järgmise aasta juuliks peab valmis olema ka see lõik. Ja siis veel suur Daugava jõe ala, sinna paigaldatakse kuus sidetorni, rajatakse nendeni juurdepääsuteed ning välja ehitatakse ka ligi 17 kilomeetri pikkune patrullirada.

Järgmise aasta eelarves on raha ka elektrooniliste jälgimisseadmete soetamiseks. Peagi peaks taas hoogustuma piiri väljaehitamine ka Läti ja Venemaa vahel lõikudes, kus tara veel pole.

"Järgmise aasta lõpuks peaks olema kogu idapiirile, nii Valgevene kui ka Venemaa vahele rajatud traataed. Piiretega kaetakse ka sood ja veekogud. Ja 2026. aastaks varustame kogu idapiiri valguskaabliga, mis võimaldab meil piiril toimuvat jälgida kõrgtasemel tehnoloogia abil - sensorid, videosüsteemid ja muu," ütles Läti siseminister Rihards Kozlovskis.

Üha enam peab Läti riik mõtlema sellele, keda suunata piirile, politseisse või päästeteenistusse, sest suur hulk sealseid töötajaid on läinud või minemas kaitsejõududesse, kus kaitsekulude kasv on toonud kaasa ka hüppelise palgatõusu.

"Piirivalvurite, politseinike ja päästjate palgamahajäämuse vähendamiseks on tuleva aasta eelarves 27 miljonit eurot. 10 miljonit läheb vanglateenistusele ja see on seotud just intensiivsema tööga piiril," ütles Kozlovskis.

Kui seni takerdus tõkete rajamine bürokraatiasse ja seni tehtud tööga seotud korruptsioonikahtluste lahendamisse, siis nüüdseks on leitud viis, kuidas siiski töödega piiril kiiremini edasi minna.