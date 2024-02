Suvel sõidab Tallinnas Kadriorust linna suunas vaid üks trammiliin

Tallinna Vanasadama trammitee ehituse tõttu jääb 6. maist augusti keskpaigani Kadriorust linna suunal sõitma vaid trammiliin number 3 (Kadriorg – Vana-Lõuna). Trammiliini 1 marsruut on sel ajavahemikul Kopli – Linnahall.

Trammiliin number 1 suletakse alates 3. maist kella 20 kuni 5. maist päeva lõpuni. Trammiliinid number 2 ja 5 suletakse alates 3. maist kella 20 kuni 18. augustini.

"Trammile rajatakse tagasipöördering Skoone bastioni juures olevale staadioni alale, millel alates 6. maist hakkab sõitma ajutine trammiliin number 1 Kopli – Linnahall. Tagasipöörderingi ehitustööde ajal ajavahemikul 3. maist kella 20 kuni 5. maist päeva lõpuni on kogu Kopli suunaline trammiliiklus katkestatud. See tähendab, et alates 6. maist jääb Kadriorust linna suunal sõitma ainult liin number 3 (Kadriorg – Vana-Lõuna)," rääkis Tallinna transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Liis Spiegelberg.

Spiegelberg ütles, et praegu sõidab tööpäevadel liinil number 3 kokku viis trammi. Alates 15. märtsist sõidab liinil ajutiselt neli trammi, kuid alates maikuust, kui tramm number 1 enam Kadriorgu ei sõida, on liinile number 3 praeguse viie trammi asemel planeeritud kuus trammi.

"Maikuust hakkavad liinil number 3 sõitma trammid tipptunnil umbes kaheksa-üheksa-minutilise intervalliga ning muul ajal umbes kümneminutilise intervalliga. Praegu on trammi number 3 tipptunni intervall umbes 15 minutit. Intervalli tihendamisele aitab kaasa ka liini ajutine lühendamine Vana-Lõuna peatuseni," ütles Spiegelberg.

Bussiga saab sel perioodil Linnahallist ja Balti jaamast Kadriorgu ja vastupidi näiteks bussiga 8 või 66, sõites Pikksilma peatuseni ja minnes sealt edasi jalgsi. Variant ka Siimeoni ajutises peatuses ümber istuda bussidele 34 või 38, mis peatuvad Koidula, Poska ning Reidi tee peatustes.

Alternatiivselt saab bussidega 21, 21B, 41, 41B kuni Viru peatuseni, sealt edasi kas trammiga 3 või bussiga 5, mille peatus jääb Draamateatri lähedale. Võimalus on ka jalutada Hobujaama bussipeatusesse, kust väljuvad Kadrioru suunal bussid 1, 29, 44, 51, 60 ja 63. Kõik liinid peatuvad Koidula, Poska ning Reidi tee peatustes.