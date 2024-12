Peatatud kandega autod saab järgmisel aastal lihtsasti registrist kustutada

Liiklusregistris on n-ö fantoomautosid praegu umbes 200 000. Uuest aastast saab peatatud kandega sõiduki lihtsasti registrist kustutada.

"Isikud, kellel on peatatud kandega sõiduk, mida tal enam olemas ei ole või ta ei mäleta enam, kellele müüs, saavad selle mugavalt transpordiameti e-teeninduses kustutada sellisel juhul. 2025. aastal riigilõivuvabalt, 2026. aastal 15 euro eest," selgitas transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

2027. aastast on riigilõiv 800 eurot.

Kui inimesel on sõiduk füüsiliselt olemas, aga enam ei kasuta, jääb uuest aastast kolm varianti: kas see võõrandada, lammutuskotta viia või registrist ajutiselt kustutada, et see hiljem uuesti kasutusele võtta.

"Uusi peatatud kandega sõidukeid 1. jaanuarist ka täiendavalt automaatselt ei tule. Selline õigusakt läheb ka liiklusseadusest välja. Tulevikus on registris olevad sõidukid ja ajutise kustutamise võimalus, kui on omanikul selleks soov," ütles Jesse.

Tallinn tegeleb igal aastal enam kui 500 linnaruumi seisma jäänud sõidukiga, mis samuti muutub uuest aastast oluliselt kiiremaks. Lihtsustub ka eramaal asuva romu teisaldamine, milleks seni seadust ei olnud.

"Täna tekib võimalus ja vajadusel ka kohustus, kui selleks kaebus tekib, kas keskkonnaametil või kohalikul omavalitsusel teha ettekirjutus selle sõiduki eemaldamiseks. See on maaomanikule alus, et ta saab sõiduki, mis on kas keskkonnale ohtlik või hoiab kinni väärtuslikku ruumi, sealt ära viia. Selliste suurte magalate piirkondades on see tegelikult päris probleem," selgitas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Kui siiani pidi sõiduk olema visuaalselt mitte terviklik, siis nüüd piisab, kui sellel pole sõitmiseks vajalikke osi, näiteks on puudu katalüsaator. Inimesed aga eeldavad, et vanametalli eest võiks veel tublisti raha saada, isegi kui mõni varuosa on puudu. Sellised sõidukid on jäätmekäitlejale aga kahjumlikud.

"Mõnel võib see katalüsaator maksta 600 kuni 800 eurot ja auto eest saab vanametallist 200 eurot. Aga kui katalüsaator on auto küljest ära lõigatud, siis see annabki jäätmekäitlejale võimaluse öelda, et sorri, nüüd on see käitlus minu jaoks negatiivse märgiga. Eks see sõltubki turuolukorrast. /.../ Juba täna on näha, et vanametalli väärtus ei pruugi käitluskulu ära katta, sest tööjõukulud, rendikulud, maksud lähevad kõik kõrgemaks," rääkis autolammutuste liidu tegevjuht Siim Sellik.