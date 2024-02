Omniva jäi mullu 1,3 miljoniga kahjumisse

Müügitulust 79,1 miljonit eurot ehk 60 protsenti moodustasid pakiteenuste tulud, 28,1 miljonit eurot ehk 21 protsenti postiteenuste tulud (sh 12,6 miljonit eurot ehk alla 10 protsendi universaalse postiteenuse tulud) ja 21,2 miljonit eurot ehk 16 protsendi rahvusvahelise transiidi tulud.

Eesti klientide osakaal müügituludest oli 41 protsenti.

Peamised kulud on seotud traditsiooniliste postiäri teenuste osutamisega, nentis ettevõte. Olulise negatiivse mõjuga ärikasumile olid nii traditsiooniliste kirjateenuste kui ka perioodika kojukande kulud. "Selleks, et traditsioonilise postiäri kahjumit katta, teeb Omniva jätkuvalt pingutusi, et võimaluste piires laiendada kasumlikku pakiteenuste äri, mida osutame kogu Baltikumis, ning rahvusvahelist transiidiäri," seisab Omniva teates.

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi tõdes, et neljanda kvartali müügitulemuses jäid pühadeperioodi tulud oodatule alla. "E-kaubanduses sooritatud ostud jagunesid eelmise aastaga võrreldes ühtlasemalt ja jõulueelne hüpe mahtudes jäi eelmise aastaga võrreldes väiksemaks."

Omniva avas Eestis neljandas kvartalis seitse renoveeritud postkontorit. Kõigis Balti riikides paigaldati kokku 80 uut pakiautomaati.

Omniva (AS Eesti Post) on Eesti riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevusala on logistika- (paki- ja postiteenuste) ning digi- ja rahvusvahelise transiiditeenuste osutamine.