Austin: Gaza sõjas on hukkunud üle 25 000 palestiina naise ja lapse

"See on üle 25 000," ütles Austin seadusandjatele, kui temalt küsiti esindajatekoja relvateenistuste komitee kuulamisel selle arvu kohta.

Hamasi juhitud Gaza terviseministeeriumi andmetel hukkus alates konflikti algusest Gazas üle 30 000 inimese, seega langeb Austini välja öeldud arv suuresti kokku Hamasi väidetega hukkunute palestiinlaste arvust Iisraeli ja Hamasi sõjas.

Neljapäeval tegi avalduse Gaza konflikti teemal ka USA president Joe Biden, kes kommenteeris teateid Gaza linnas neljapäeval toimunud tragöödiast, milles hukkus Gaza terviseministeeriumi väitel üle saja inimese.

"Me kontrollime seda praegu. On kaks konkureerivat versiooni selle kohta, mis juhtus. Mul ei ole veel vastust," ütles Biden vastuseks ajakirjanike küsimusele juhtumi kohta, milles Gaza terviseministeeriumi teatel lasid Iisraeli sõdurid maha 104 inimest.

Vastates küsimusele, kas ta on mures, et see võib raskendada relvarahu läbirääkimisi Iisraeli ja palestiina äärmusrühmituse Hamas vahel, ütles Biden: "Ma tean, et raskendab."

Iisraeli sõdurid lasid neljapäeval Gaza linnas maha vähemalt 104 inimest, kes tormasid veoautodest humanitaarabi saama, teatas Gaza terviseministeerium, lisades, et haavatuid on üle 750.

Iisrael allikad kinnitasid neljapäeval, et sõdurid avasid Gazas tule abiveokite poole tormanud rahvahulga pihta, ühe sõnul nähti selles ohtu.

"Rahvahulk lähenes vägedele viisil, mis kujutas endast ohtu sõduritele, kes vastasid ohule lahingmoonaga tulistades," ütles anonüümsust palunud Iisraeli allikas AFP-le.