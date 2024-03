London survestab Berliini saatma Ukrainale kaugmaarakette Taurus

Kõrged Briti ametnikud on korduvalt seletanud eravestlustes oma Saksa kolleegidele, et Ukraina vajab kaugmaarakette Taurus, ütlesid Bloombergile asjaga kursis olevad isikud. Samuti pakkus London Berliinile lahenduse, mille raames saadaks Ühendkuningriik Ukrainale senisest rohkem rakette Storm Shadow ning Saksamaa annaks Ühendkuningriigile laovarude taastamiseks rakette Taurus. Ometi pole Berliin ka sellise ettepanekuga nõustunud.

Ühe anonüümseks jääda soovinud Briti ametniku sõnul peaks Saksamaa lõpetama vabanduste otsimise.

"Scholzi käitumine on näidanud, et Euroopa julgeoleku vaatevinklist on ta vale mees valel töökohal ja valel ajal," ütles Briti endine kaitseminister Ben Wallace neljapäeval väljaandele Evening Standard.

Kuigi ka Saksa parlamendi alamkoda Bundestag võttis hiljuti vastu otsuse, mis kutsub valitsust üles saatma Ukrainale kaugmaaraketid, keeldub Scholz seda tegemast, väites, et selline käik muudaks Saksamaad sõdivaks osapooleks.

"[Taurus] on relv 500-kilomeetrilise laskeulatusega, mis, vale kasutamise puhul, võib tabada sihtmärke Moskvas. Me peame tegema kindlaks, et me teame, mida see tabab," ütles Scholz neljapäeval, lisades, et ainus viis Tauruste kasutamisele piirangute seadmiseks oleks Saksa sõdurite saatmine Ukrainasse, kes juhtiks rakettide kasutamist.

Scholzi kommentaarid suurendasid pingeid Berliini ja Londoni vahel. Kuna Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on juba saatnud Ukrainale kaugmaaraketid, tähendaks see Scholzi sõnul, justkui Briti ja Prantsuse sõdurid viibiksid Ukrainas.

"Mida britid ja prantslased teevad sihtmärkide kontrolli osas, seda pole võimalik teha Saksamaal," ütles Scholz esmaspäeval.

Mitmed Briti parlamendisaadikud kritiseerisid teravalt Scholzi sõnavõttu.

"Scholzi kommnetaarid on valed, vastutustundetud ja laks näkku liitlastele. Scholz peaks andma Taurused ning lõpetama Euroopa julgeoleku tagasihoidmise," kirjutas sotsiaalmeediavõrgustikus X Briti parlamendi alamkoja välisasjade komisjoni juht Alicia Kearns.

Scholzi erakonnakaaslasest Bundestagi välisasjade komisjoni liige Nils Schmid ütles aga, et Saksa kantsleri kommentaar Briti sõdurite tegevuse kohta Ukrainas viitas ainult avalikult kättesaadavale informatsioonile.

Lisaks nimetas Schmid Briti parlamendisaadikute reaktsiooni ülespuhutuks. Tema arvates viib vaidlus kaugmaarakettide üle tähelepanu eemale Ukraina tarbeks laskemoona soetamiselt.

"Tegelikult on koostöö Briti ja Saksa valitsuse vahel olnud Ukraina aitamisel hea," ütles Schmid.