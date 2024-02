Enamik sakslasi kardab sõja kandumist Ukrainast välja

Saksamaal tõusis nende inimeste osakaal, kes kardavad, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas võib levida ka NATO territooriumile, üle poole elanikkonnast.

Küsimusele, kas nad kardavad, et praegu Ukrainas käiv sõda võib levida ka NATO territooriumile, vastas jaatavalt 61 protsenti, eitavalt 31 protsenti ning kaheksal protsendil puudus seisukoht, vahendas Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda ajalehe Bild am Sonntag tellitud küsitluse tulemusi.

Lääne-Saksamaal on sõjahirmu rohkem (64 protsenti) kui idas (51 protsenti), selgus samast uuringufirma INSA läbiviidud küsitlusest.

Võrreldes 2023. aasta suvel korraldatud INSA uuringuga on nüüd sõja levimise pärast mures olevate sakslaste osakaal kasvanud 14 protsendipunkti võrra.

Küsitlusest selgus ka, et enamik sakslasi – 56 protsenti vastanutest – usub, et Saksamaa peaks tegema rohkem, et Venemaa ja Ukraina vaheline sõda lõpetada läbirääkimiste teel, 29 protsenti seda ei toetanud, 15 protsenti ei vastanud küsimusele.

Selle küsitluse kohaselt on 49 protsenti vastanutest ei poolda Tauruse kaugmaarakettide andmist Ukrainale.

Samas on jaanuariga võrreldes kasvanud sakslaste hulk, kes usuvad, et Euroopa riigid peaksid suurendama relvade ja laskemoona tarnimist Ukrainale.