Peipsi põhjakaldale kavandatakse spaahotelli

Uusküla spaahotell peaks kerkima Peipsi järve kaldast umbes 200 meetri kaugusele, kohta, kus varem asus Sillamäe keemiatehase puhkebaas. Praeguseks on puhkebaasi peahoone lammutatud ja arendaja võib spaahotelli ehitusluba taotlema hakata. Vallavanema Tauno Võhmari sõnul on vald spaahotellist väga huvitatud, seepärast tehti kõik planeerimisprotseduurid võimalikult kiiresti. Umbes 11,7 hektari suuruse planeeringu piirkonda on kavandatud ka avalikuks kasutuseks mõeldud puhkeala.

"Valla jaoks on see spaa ülioluline, sest seal on 200 voodikohta ja see annab ligi 100 töökohta. Ja see maastikupilt, mis seal avaneb lammutatud endise puhkekeskuse asemel, kui see ära korrastada ja just sellisel kujul, nagu see arhitektuurikonkursi projekt on, ikkagi väärtustab seda piirkonda totaalselt, tõstab kinnisvara hinda ja toob ka uusi huvilisi meie valda," ütles Võhmar.

Uusküla spaahotelli arendajaks on OÜ Adamas Invest, mida juhib kütusefirma Olerex üks omanikest Andres Linnas. Linnaselt kommentaari saada ei õnnestunud, kuid varem on meedias nimetatud investeeringu suurusjärguks 30-40 miljonit eurot ning seda, et turistile pakutakse tavalise spaapuhkuse kõrval ka seenelkäike, metsamatku ning jääpealset kalapüüki.

Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul on Peipsi spaa üks maakonna olulisemaid turismiprojekte. "Sellega muutub täielikult piirkonna hooajalisus ja Peipsi äärde tekib aastaringne turism. See ongi üks suur probleem olnud, sest seal on seni vaid kaks kuud aktiivset turismiperioodi. Meil on ülihea meel, et sinna on planeeritud kõrgema tasemega kaasaegne spaahotell just Põhjamaa ja ka Baltikumi turistile," ütles Jalonen.

Kadri Jaloneni sõnul taotleb arendaja Uusküla spaahotelli rajamiseks toetust õiglase ülemineku fondist. "Ida-Virumaa turismi on praegu kõige soodsam investeerida, sest tegu on ju toetatud valdkonnaga."

Uusküla spaa arhitektuurikonkursi võitis Kuu arhitektide, Kino maastikuarhitektide ja Pinki sisearhitektide ühistiimi lahendus. Detailplaneering annab võimaluse ehitada kuni 8-korruselise peahoone.