USA ülemkohus tühistas Trumpi valimistelt kõrvaldamise

Colorado kohus otsustas 2023. aasta lõpus, et Trumpi ei saa kinnitada kandidaadiks osariigi presidendivalimiste eelhääletusel, kuna tema tegevus seoses 2021. aasta Kapitooliumi-rünnakuga muudab ta selleks kõlbmatuks.

Colorado leidis siis, et põhiseaduse 14. muudatuse kolmanda lõike kohaselt on diskvalifitseeritud avalikust ametist need inimesed, kes lubasid kaitsta põhiseadust ja seejärel võtsid osa ülestõusust. See paragrahv võeti USA-s vastu pärast kodusõda, et konföderatsiooni teeninud inimesed ei saaks naasta võimule.

Trump kaebas Colorado kohtu otsuse USA ülemkohtusse. Riigi kõrgeim kohus leidiski, et osariikidel puuduvad volitused presidendikandidaatide eemaldamiseks põhjusel, et nad osalesid väidetavas mässus või ülestõusus USA vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtu otsus oli üksmeelne ehk üheksa kohtuliiget leidis, et Colorado otsus ei saa jõusse jääda. Ülemkohus leidis, et põhiseaduse kohaselt vastutab kolmanda lõike jõustamise eest pigem kongress kui osariigid.

Ülemkohtu otsus teeb nüüd lõpu mitmele vaidlusele, kuna ka Illinois' osariik ja Maine'i osariik eemaldasid Trumpi nime eelvalimiste nimekirjast. Need osariigid kasutasid samuti oma otsuse tegemisel põhiseaduse 14. muudatuse kolmandat lõiku.