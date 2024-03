ÜRO aruanne: Hamas kasutas 7. oktoobri rünnakus seksuaalvägivalda

ÜRO erisaadiku Pramilla Patteni koostatud aruandes järeldatakse, et terrorirühmitus Hamas pani toime 7. oktoobri rünnakutes vägistamised ja muud seksuaalvägivalla vormid. Samuti väljendatakse aruandes muret, et on võimalik, et Hamas tarvitab jätkuvalt seksuaalvägivalda röövitud pantvangide kallal.

Patten, kes peab ÜRO seksuaalvägivalla erisaadiku ametit, külastas Iisraeli ja Läänekallast jaanuaris ja veebruaris kahe ja poole nädala jooksul. Esmaspäeval avaldatud aruande koostamist nõudsid pikalt Iisraeli ametnikud, kelle sõnul ei pööranud rahvusvaheline kogukond seni piisavalt tähelepanu Hamasi seksuaalkuritegudele, kirjutab Financial Times.

ÜRO ekspertide grupp kohtus Iisraeli ametnikega, külastas surnukuure, vaatas läbi 5000 pilti ja 50 tundi salvestisi 7. oktoobri rünnakust ning tegi intervjuusid rünnakus ellujäänud inimeste, vabastatud pantvangide, päästjate ja kiirabi töötajate, pereliikmete ja teistega. Ühtlasi külastasid nad Hamasi rünnaku nelja paika, kus pandi väidetavalt toime seksuaalkuritegusid.

"Toetudes missioonil kogutud informatsioonile mitmest sõltumatust allikast, on põhjendatud alus uskuda, et konfliktiga seotud seksuaalvägivald leidis aset 7. oktoobri rünnaku käigus mitmes Gazaga piirnevas paigas, kaasa arvatud vägistamine ja grupiviisiline vägistamine vähemalt kolmes paigas," seisab aruandes. Vähemalt kahel juhul leiti tõendeid surnukehade vägistamise kohta Hamasi poolt, kirjutab The Telegraph.

"Mitmes 7. oktoobri rünnakupaigas avastas missioon, et kohapeal leiti mitu palja või osalistelt palja, enamasti naiste surnukeha, kelle käed olid kinni seotud ning kellel on tuvastatud kuulihaavu, enamasti peas. Kuigi need on kaudsed tõendid, võib ohvrite paljaks tegemise ja kinni sidumise muster viidata mõnele seksuaalvägivalla vormile," järeldab aruandes Patten.

Iisraeli välisminister Israel Katz kordas esmaspäeval kriitikat ÜRO suhtes, väites, et aruande avalikustamist püüti organisatsioonis takistada. Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja teatas hiljem, et Iisrael soovib kokku kutsuda viivitamatult ÜRO julgeolekunõukogu istungi, mille eesmärk oleks Hamasi terroristlikuks rühmituseks tunnistamine ning selle vastu rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamine.

Patteni grupp sai ka "selge ja usutava teabe" pantvangide suhtes seksuaalkuritegude toimepanemise kohta, mille seas olid vägistamine ja seksuaalvägivalla kasutamine piinamise eesmärgil.

"[Meil] on põhjendatud alus uskuda, et selline vägivald võib veel kesta," seisab aruandes.

Aruande autorid tegid mitu soovitust, mille seas on kõikide pantvangide tingimusteta vabastamine ning humanitaarse relvarahu väljakuulutamine.

ÜRO ametnikud külastasid ka Läänekallast, mille ametnikud väitsid, et Iisraeli julgeolekuteenistused ja asunikud on tarvitanud seksuaalvägivalda vahistatud palestiinlaste vastu.

Küsitletute seas oli neli hiljuti vahi alt vabastatud palestiinlast, kes väitsid, et vanglas kasutatakse vangide vastu seksuaalvägivalda. Konkreetsete süüdistuste seas on väärikust alandavad kehaõõnsuste läbiotsimised ning vägistamisega ähvardamine.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja nimetas neid väiteid alusetuks.