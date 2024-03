Politico: Venemaa kasutas EL-i imbumiseks Serbiast pärit agenti

Veebiväljaanne Politico vahendas lääneriikide luureinformatsiooni, mille kohaselt Venemaa luure kasutas Euroopa Liidu (EL) institutsioonidesse sisse imbumiseks Serbiast pärit mõjuagenti. See agent aitas siis levitada Venemaa-meelseid jutupunkte.

Politico kirjutab, et veel 2023. aasta oktoobris kohtus Serbia kodanik Novica Antic Euroopa ametnike ja Euroopa Parlamendi liikmetega. Need kohtumised toimusid Brüsselis. Dokumentide kohaselt tegi Antic siis koostööd Venemaa julgeolekuteenistusega, vahendas Politico.

Nende saadikute hulka kuulusid Saksa roheliste parlamendisaadik Viola von Cramon-Taubadel, Itaaliast pärit ja sotsialistide ja demokraatide (S&D) fraktsiooni liige Alessandra Moretti ning Slovakiast pärit Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni liige Vladimir Bilčik. Pole andmeid selle kohta, mis viitaksid, et need saadikud teadsid Antici sidemetest FSB-ga, vahendas Politico.

Moretti, Bilčik, ja von Cramon-Taubadel ei vastanud Politico kommentaaritaotlustele.

Serbia sõjaväelaste ametiühingu juht Antic kohtus veel ka ametiühingute EUROMIL ja EPSU esindajatega, mis esindavad Euroopa Liidu relvajõudude ja avalike teenistuste töötajaid.

EPSU ametnik kommenteeris Anticiga kohtumist.

"Tema ametiühingu delegatsioon viibis oktoobris Brüsselis, kus nad kohtusid mitme Euroopa Parlamendi liikmega ja kõik oli läbipaistev. Ainus teema oli ametiühingutega seotud õigused," rääkis ametnik.

Politico käsutuses oleva informatsiooni kohaselt on Antic FSB mõjuagent. Ta teeb tihedat koostööd FSB kaastöötaja Vjatšeslav Kalininiga, kes on Venemaa kodanik ning veebiväljaande Veteran News peatoimetaja. See väljaanne teeb koostööd FSB ja teiste Vene julgeolekuorganitega.

Lääneriikide luurebriifing toob eelkõige välja Antici tegevuse, märgitakse siiski, et Kalinin värbas veel ka teisi inimesi. Pole teada, keda ta värbas ja millistes riikides ta veel tegutses.

Antic kasutab ära ka oma positsiooni, et kritiseerida Serbia presidenti ja riigi relvajõudude kõrgemaid ohvitsere. Politico kirjutab, et Kalinin kutsus Antici Venemaale ning ta kohtus aastatel 2019-2020 kõrgete Vene sõjaväeametnikega.