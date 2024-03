Justiitsminister kaalub distsiplinaarmenetlust Parmase üle

Justiitsminister Kalle Laanet valmistab ette distsiplinaarmenetluse algatamist, et kontrollida, kas riigi peaprokurör Andres Parmas on ametialaseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud.

Eesti Päevaleht kirjutab, et eripensioni kriminaalasja segatud Priit Pärkna hinnangul rikkus riigiprokurör Maria Entsik ametikohustusi ja tema kohta tuleks algatada distsiplinaarmenetlus.

Mullu 11. oktoobril koostas Entsik kriminaalmenetluse osalise lõpetamise põhistamata määruse ja Pärkna kriminaalasi lõpetati. Pärkna sõnul näeb süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus (SKHS) ette võimaluse nõuda menetlejalt menetluses tekitatud kahju hüvitamist, kuid Entsik seda talle ei selgitanud.

"Minu suhtes 11.10.2023 koostatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruses puuduvad igasugused selgitused minu õiguse kohta taotleda SKHS-i sätete alusel minule kriminaalmenetluse läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamist," märkis ta.

Pärkna arvas, et seetõttu tuleks Entsiku kohta algatada distsiplinaarmenetlus, ja tegi ka vastavasisulise avalduse.

Peaprokurör Andres Parmas vastas Pärknale, et pärast teenistusliku järelevalve käigus kogutud materjalidega tutvumist ja Entsiku selgituste kuulamist on ta seisukohal, et Pärkna kirjeldatud asjaoludest lähtuvalt pole Entsiku kohta distsiplinaarmenetluse algatamiseks alust.

Nüüd kaalub justiitsministeerium omakorda ditsiplinaarmenetluse algatamist Parmase üle.

"Valmistame ette distsiplinaarmenetluse algatamist, et kontrollida, kas Andres Parmase puhul on tegemist ametialaste kohustuste süülise mitte nõuetekohase täitmisega. Riigi peaprokurör peab oma töös, mis on seotud muu hulgas teiste isikute põhiõiguste piiramisega, olema märksa vastutustundlikum ja täpsem, kui me seda üldjuhul tavaliselt avalikult teenistujalt eeldame. Ja nõudlik tuleb olla nii iseenese kui ka oma alluvate suhtes," ütles justiitsminister Kalle Laanet lehele.

Parmas ütles, et justiitsministri kaalutlus on temale arusaamatu. "Olen selle distsiplinaarmenetluse alustamise avalduse lahendanud enda seadusest tuleneva pädevuse piires korrektselt ning teinud peaprokurörina endast oleneva, et sarnaste pisieksimuste kordumine ära hoida," ütles ta.