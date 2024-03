Jüri Adams: ministril pole õigust prokuratuuri töös midagi kästa ega keelata

Endise justiitsministri Jüri Adamsi sõnul on praegu asjas veel liiga palju segadust, et öelda, kas ühel või teisel poolel on õigus. Küll aga on tema sõnul selge see, et minister ei tohi prokuratuuri töösse sekkuda.

"Prokuratuur on nii-öelda formaal-juriidiliselt üks osa justiitsministeeriumist, nii et prokuratuur on nagu selle teatud osakond. Aga justiitsministeeriumil, justiitsministril ei ole õigust ei kästa ega keelata midagi prokuratuuri töös ehk prokuratuur peab olema sisuliselt sõltumatu," ütles Adams.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia professor Jaan Ginter ei leia, et antud juhtumi puhul oleks põhjust peaprokuröri kohta alustada distsiplinaarmenetlust. Ginteri sõnul ei päde ka Laaneti selgitus, et ta on erinevate kaasuste vastu huvi tundnud seetõttu, et soovis prokuratuuri aidata.

"Tähelepanu juhtimine võib vahel ka abiks olla, aga ei ole küll näha, kus kohas minister oleks siis seda prokuratuuri abistanud," kommenteeris ta.

Kõige halvema stsenaariumi korral võib Ginteri hinnangul ministri tegevuse taga olla rahulolematus politseijuhtide juhtumi lahendamisel.

"Justiitsminister äkki ikkagi soovis, et nende politseijuhtide kriminaalasjas oleks rohkem kriminaalasju lõpetatud ja ei olnud rahul sellega, et see lõpetamine puudutas ainult mõnda kõrget politseiametnikku ja teised kõrged politseiametnikud jäid ikkagi kriminaalmenetluse alla. See oleks kõige halvem, mis siin taga olla võib. Aga siin toimuvas on vihjeid sellele, et see võib see alus olla," rääkis Ginter.

Ta sõnas, et juhtum on klassikaline võimude lahususe probleemi näide, sest kui täitevvõim hakkab detailselt prokuratuuri tööd suunama, kaob prokuratuuri sõltumatus.