Tallinna Tehnikakõrgkool laieneb Ida-Virumaale

Sel nädalal tutvustas Tallinna Tehnikakõrgkool huvilistele sotsiaaltöö õppekava Kukrusel asuvas Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppekohas, kus hakkab ka õppetöö toimuma.

"Analüüsisime erinevaid variante, aga leidsime, et siin oleks parim koht, sest ka tervishoiukõrgkoolis õpitav on sotsiaaltööle lähedane. Me oleme kaalunud kasutada loomulikult siinset õppetaristut, aga võimaluse korral ka õppejõude," ütles Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend.

Tutvustuspäeval osales üle poolesaja inimese. Kool ennustas, et sügisel avatavale 25 õppekohale tuleb suur konkurss. Seni on olnud seda võimalik õppida Lääne-Virumaal Mõdrikul, kus see ala on populaarne. Sotsiaaltöö õppekava annab põhjalikke teadmisi hoolekandesüsteemist, psühholoogiast, nõustamisest, klienditööst ning sotsiaalpoliitikast. Tähelepanu pööratakse teoreetilisele ja praktilisele ettevalmistusele tööks laste ja perede, eakate ning erivajadustega inimestega.

"Meie õppijad, kui nad lõpetavad, ütlevad, et see muutis nende elu ja muutis seda, kuidas nad näevad seda valdkonda. Paljud meie praktikud ei oma veel kõrgharidust. Kuna seadusemuudatuse järgi peab sotsiaaltöötajal olema kõrgharidus, siis nad on ühest küljest sunnitud õppima, teisest küljest avardab see nende võimalusi," ütles Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö õppekava juht Helen Kool.

Sotsiaaltöö õppekava käivitab Tallinna Tehnikakõrgkool Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi toel. Kooli esialgne plaan näeb ette vastuvõtu avamist kahel aastal. Rektori sõnul on vastuvõtul eelistatud piirkonnas juba ametis olevad töötajad, kellel ei ole olnud seni võimalust kutset omandada.