Ministri ja riigi peaprokuröri tüli: Laanet survestab Parmast ametist lahkuma

Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles, et justiitsminister Kalle Laanet (RE) on survestanud teda ametist lahkuma ning oma tegevusega süsteemselt prokuratuuri diskrediteerinud. Laanet on alustanud Parmase suhtes teenistuslikku järelevalvet, mille tulemuste pealt selgub, kas on põhjust alustada distsiplinaarmenetlust.

"Kalle Laanet, täna tuleb seda tunnistada, on mind survestanud ise ametist lahkuma, andmata seejuures mingisuguseid selgeid ja konkreetseid põhjendusi, et mis siis on valesti," ütles Parmas "Aktuaalsele kaamerale".

"See on kestnud juba mitmeid kuid," lisas ta.

Parmase sõnul ei ole aga survestamine vilja kandnud. "Ma ei tunne, et ma ei taha olla peaprokuröri ametis. Ma olen sellele tööle asunud terve mõistuse juures olles. Ma olen seda tööd teinud oma parimate võimete kohaselt ja ma arvan, et ma ei ole oma tööd teinud kuidagi halvasti. Ja ma leian, et mul on jätkuvalt selles ametis, mida pakkuda," lausus Parmas.

Parmase sõnul ei aita kuidagi prokuratuuri töö tulemuslikkusele kaasa see kui haldusala juhtiv minister pikaajaliselt ja süsteemselt diskrediteerib asutust.

Ta ütles, et Laaneti kriitika on olnud äärmiselt üldsõnaline. "Kui ma olen täpsustust küsinud, et mis võiks olla jäänud tegemata või mis võiks olla tehtud valesti, siis neid selgitusi ei ole ta mulle andnud," ütles Parmas.

Parmas selgitas ka seda, miks ta otsustas kandideerida Tallinna ringkonnakohtu esimeheks. "Olukorras, kus oli võimalik kandideerida Tallinna ringkonnakohtu esimeheks, ma leidsin, et see võib olla selline hundid söönud - lambad terved võimalus, kus see survestamine ei kahjustaks jätkuvalt prokuröre, prokuratuuri asutusena ja Eesti õigusemõistmise sõltumatust. Paraku täna on olukord muutunud, minister on valinud avaliku süüdistamise tee. Mul ei jää mitte midagi muud üle kui ma pean ennast alusetute ja arusaamatute süüdistuste eest kaitsma," rääkis Parmas.

"Mul on väga kahju, et see kõik mõjutab ka prokuratuuri kui asutust tervikuna, teisi prokuröre ja Eesti õiguskaitse ja õigusemõistmise süsteemi usaldusväärsust tervikuna," lisas ta veel.

Laanet: ütlesin, et sul on võimalus leida mingi sobilik koht

Laanet tunnistas ERR-ile, et andis tõepoolest Parmasele soovituse kaaluda ametist lahkumist.

"Eelmisel aastal ta viibis välismaal kõvasti üle pooleteise kuu, kandideerides rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikuks, nüüd ta kandideerib ringkonnakohtu esimeheks. Ta on otsinud ju kogu aeg väljundeid, et kuidas lahkuda prokuratuurist. Ta on seda ka ise avalikult öelnud, et ta hing on kohtus. Mina ütlesin, et kui sa ei taha olla prokuratuuris, siis sul on alati võimalus leida mingi sobilik koht," ütles Laanet ERR-ile.

"Kui minu suhtlemine riigi peaprokuröriga ja rääkimine tema tööülesannetest diskrediteerib Eesti riiki, siis ma tahaks ikkagi aru saada, et kas siis justiitsministril ei ole enam õigust küsida küsimusi riigi peaprokurörilt? Ma ei mõista seda," lisas Laanet.

Selleks, et selgitada välja, kas Parmase kandideerimine erinevatesse ametitesse väljaspool prokuratuuri, on mõjutanud kuidagi prokuratuuri juhtimiskvaliteeti, algatas Laanet Parmase suhtes teenistusliku järelevalve.

"Vabariigi valitsuse seadusest ja prokuratuuri seadusest tulenevalt on justiitsministeeriumil kohustus kontrollida, kuidas siis selline oluline asutus nagu prokuratuur on juhitud, viib läbi kohtueelset uurimist ja esindab riiki kohtus süüdistusega. Juhul kui teenistusliku järelevalve käigus leitakse, et midagi on halvasti, siis saame hinnata, kas me peame algatama distsiplinaarmenetluse või mitte," ütles Laanet.

Laaneti sõnul on avalikkuses olnud prokuratuuri juhtimise suhtes olnud palju kriitikat ning ka prokuratuuris sees ei ole õhkkond kõige parem.

"Kui me võtame kasvõi selle kui tihti ma pean vastama infotunnis või arupärimistele riigikogu saalis riigikogu liikmete küsimustele prokuratuuri tegevuse osas, siis see juba viitab sellele, et järelikult ei olda parlamendi poolt väga rahul prokuratuuri tööga. /.../ Kui me vaatame kui palju on inimesi lahkunud prokuröri ametist, kas on läinud kohtunikuks või on läinud madalamale ametikohale, siis see ongi põhjus, et aru saada kui hästi prokuratuur on juhitud," rääkis minister.

Laanet ütles, et kui Parmas osutub konkursi komisjoni poolt Tallinna ringkonnakohtu esimehe kohale valituks, kohtute haldamise nõukogu tema esitab, siis ta on valmis sellele dokumendile alla kirjutada.