Pärnu linn plaanib vähendada autoliiklust kesklinnas

Pärnu linn on võtnud suuna, et kesklinn peab olema inimestele, mitte autodele. Ühe variandina kesklinnas autoliiklust vähendada kaalub linn "pargi ja sõida" võimalust.

"Pigem näeme seda, et inimesed saaksid siin hästi mõnusalt liikuda ja autodel oleks nagu teine koht," ütles Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juht Kaido Koppel.

"Praegu on meil plaanimisel niinimetatud "pargi ja sõida", et siis linna erinevates kohtades on parklad, kuhu sa oma autoga tuled, jätad auto sinna, sealt sõidad edasi ühistranspordiga või siis jalgrattaga," sõnas Koppel.

Linnavalitsuse esindaja sõnul võiksid poodlejad kesklinnas saada parkida lühiajaliselt või siis eraparklates. Samuti peaksid kesklinna uusarendustel olema maa-alused parklad. Lisaks soodustab linn ka kergliiklust. Autode arvu kesklinnas peaks linna hinnangul vähendama ka 1. maist algav tasulise parkimisala laienemine ja parkimistasu tõus.

Kesklinna äride arvates ei tohiks autosid liigselt tõrjuda. Samuti ei ole äride sõnul veel autodele piisavalt alternatiivset taristut.