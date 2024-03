USA ja liitlasväed tulistasid alla 15 Jeemeni mässuliste ründedrooni

USA keskväejuhatus (CENTCOM) kinnitas, et laiaulatuslik rünnak kujutas vahetut ohtu kaubalaevadele, USA mereväele ja piirkonnas sõitvatele koalitsioonilaevadele, ent USA ja liitlaste sõjalaevad ja lennukid tulistasid droonid alla.

"Need meetmed on võetud selleks, et kaitsta meresõiduvabadust ning muuta rahvusvahelised veed ohutumaks ja turvalisemaks," rõhutas CENTCOM.

Tegemist oli ühe huthi mässuliste suurima rünnakuga pärast seda, kui nad novembris alustasid drooni- ja raketilöökidega laevade vastu üleilmse kaubanduse jaoks võtmetähtsusega Punasel merel. Sellega kinnitavad huthid solidaarsust palestiinlastega Iisraeli sõjas Hamasi vastu Gaza sektoris.

9. jaanuaril tulistasid USA ja Briti väed Punasel merel alla 18 laevade suunas tulistatud drooni ja kolm raketti, kinnitasid USA sõjaväelased toona.

USA teatas detsembris merejulgeoleku algatusest kaitsta Punase mere laevandust huthide rünnakute eest. Eesmärk on, et kaubalaevad ei peaks kõrvale kalduma marsruudilt, kust tavaliselt liigub läbi 12 protsenti üleilmsest kaubavahetusest.

Alates jaanuarist on USA ja Suurbritannia andnud vastuseks laevarünnakutele korduvalt lööke huthide sihtmärkidele Jeemenis, kuid mässulised on rünnakuid jätkanud, võttes sihikule ka USA ja Briti laevad.