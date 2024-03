Rootsi uurib võimalusi Gotlandi kaitse tugevdamiseks

Rootsi peaminister Ulf Kristersson andis intervjuu ajalehele Financial Times ning ütles, et riik uurib, kuidas tugevdada strateegiliselt tähtsa Gotlandi saare kaitset ning arutab seda ka oma NATO liitlastega.

Rootsi liitus eelmisel nädalal ametlikult NATO-ga ning päevakorda on kerkinud taas Gotlandi saare küsimus. Tegemist on strateegiliselt ülimalt tähtsa saarega ning Kristersson ütles, et selle kaitse tugevdamist arutatakse ka liitlastega, vahendas Financial Times.

"See on üks ilmselge asi, mida meie uute NATO liitlastega arutada. Gotland on alati olnud oluline, see on üks paljudest asjadest, mida arutada," rääkis Kristersson.

Analüütikud nimetavad saart tihti ka "hiiglaslikuks lennukikandjaks". Venemaa propagandistid on tihti nimetanud seda Moskva võimalikuks sihtmärgiks, kui Kreml peaks piirkonnas alustama sõjalist tegevust.

Kristersson pidi tunnistama, et Rootsil on Gotlandil väike sõjaline kohalolek. Tema sõnul on ressursside paigutamise osas on üsna palju asju, millele tuleb keskenduda ning see puudutab ka Läänemerd.

"See puudutab kohalolekut Gotlandil, aga ka seiret, mis on seotud allveelaevade võimekusega," rääkis Kristersson.

Gotlandi kaotamine teeks raskeks ka maavägede ja tehnika juurdetoomise Läänemere lõunakaldale Euroopast ja USA-st. Sajandi alguses demilitariseeris Stockholm aga saare, 2018. aastal saatis riik Gotlandile taas rügemendi. Selle koosseisus on praegu umbes 370 sõdurit, 1990. aastate lõpus oli aga saarel ligi 25 000 sõdurit.

Kõikides siinsetes sõdades on olnud eelis sel riigil, kes valitses Läänemerd. Ja rootslased ütlevad, et Läänemerd valitseb see, kelle käes on Gotland. Juba 1361. aastal said Gotlandi talupojad teada, et tuleb end kaitsta, kui Taani Valdemar ründas ja 1500 Gotlandi talupoega lahingus hukkus.