Suunamudija Andrew Tate peeti ÜK süüdistuse alusel Rumeenias kinni

Vennad võeti kinni nende kodus Bukaresti lähedal, kus nad olid ühe teise kohtuasjaga seoses koduarestis. Teisipäeval astusid nad apellatsioonikohtu ette. Kohus otsustab, kas vendade kinnipidamist pikendada.

Rumeenia võimude teatel täideti kaks ÜK kohtuvõimude väljastatud Euroopa vahistamismäärust, mille aluseks olid süüdistused seksuaalkuritegudes ja isikute ekspluateerimises ÜK territooriumil.

Andrew Tate lükkas ÜK süüdistused tagasi, väites, et need on räpakad ja üle kümne aasta vanad. Ta ütles, et nad vennaga ei soovi väljaandmist.

"Ma tahan esmalt Rumeenias kohtuprotsessi lõpetada," ütles ta. "Minu jaoks on väga tähtis näidata maailmale, et olen algusest peale süütu."

Vendade pressiesindaja Mateea Petrescu ütles, et süüdistused pärinevad aastatest 2012-15. Vahistamismääruse andis välja Westminsteri kohus.

Petrescu rõhutas, et nii 37-aastane endine kikkpoksija Tate ja tema 35-aastane vend Tristan eitavad kõiki süüdistusi.

2023. aasta juunis ähvardasid nelja naise advokaadid Andrew Tate'i seksulaarünnaku süüdistusel alusel kohtuasjaga Briti kohtutes.

Naiste väitel rünnati neid 2010. aastatel, kui Tate elas Suurbritannias.