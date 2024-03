Ratas läheb Isamaale hääli tooma, Parts hoidub kandideerimisest

Isamaa Euroopa Parlamendi valimiste põhikandidaadid on Urmas Reinsalu, Riho Terras, Jüri Ratas ja Riina Solman. Kunagine Eesti peaminister Juhan Parts pigem valimistel ei osale.

"Ma arvan, et need mainitud nimed on kindlasti esindusliku kaaluga, kindlasti tahaks näha uusi tegijaid ka oma panust andmas," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu sõnul on Isamaa ambitsioon saada Euroopa Parlamenti kaks mandaati.

Reinsalu märkis, et Jaanus Karilaid kindlasti tugevasti kampaanias osaleb, aga praeguse seisuga ta ei ole teatanud oma huvist kandideerida.

ERR küsis, kas Isamaa nimekirja esinumbriks Euroopa Parlamendi valimistel saab Urmas Reinsalu ise. "Me langetame selle otsuse 24. märtsil volikogus. Aga ma arvan, et kindlasti Riho Terras on teinud ka väga tublit tööd europarlamendis ja pole midagi öelda, ainukene täiskindral europarlamendi koosseisus. See annab talle oma unikaalse erikaalu ka julgeoleku teemadel," rääkis Reinsalu.

Rohkem nimesid üheksaliikmelisest Isamaa valimisnimekirjast ei soovinud Reinsalu praegu nimetada. Ta märkis, et need kandidaadid tulevad nii fraktsioonist, erakonna eestseisusest kui ka võib tulla värskeid tegijaid, kes siiski on erakonna liikmed.

Isamaa riigikogu fraktsiooni kuuluvad Helir-Valdor Seeder, Priit Sibul, Aivar Kokk, Tõnis Lukas, Mart Maastik, Andres Metsoja, Urmas Reinsalu ja Riina Solman.

Isamaa eestseisusesse kuuluvad lisaks fraktsiooni kuuluvatele liikmetele veel Riho Terras, Karl Sander Kase, Tarmo Kruusimäe, Kaspar Kokk, Gerry Konnov, Mihhail Lotman, Üllar Saaremäe, Heiki Hepner, Tõnis Palts, Marja-Liisa Veiser, Sven Sester, Lea Danilson-Järg, Priit Humal, Harri Juhani Aaltonen ja Ründo Mülts.

ERR küsis, kas Reinsalu on mõelnud teha ettepaneku kandideerida ka kunagisele peaministrile, majandusministrile ja Euroopa kontrollikoja liikmele Juhan Partsile. "Kas Juhan Parts on Isamaa nimekirjas, siis ei, niisugust vastust ma ei anna. Praegu ta ei ole andnud teada sellest, et ta sooviks kandideerida," vastas Reinsalu.

"Need valimised ei ole Euroopa Liidu probleemide küsimus, vaid see on ikkagi ka hinnangu andmine niisuguse rahvahääletuse vormis praegusele olukorrale Eestis," lausus Reinsalu.

Reinsalu ütles, et Isamaa volikogu kinnitab valimisnimekirja 24. märtsil.