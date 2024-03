Europarlament võttis vastu Euroopa tehisintellekti seaduse

Töö tehisintellekti seadusega algas juba 2021. aastal. Toona seati paika valdkonnad, kus tehisaru kasutamist peetakse ohtlikuks. Näiteks keelati biomeetrilise info kaudu inimese rassi, seksuaalse sättumuse või uskumuste välja selgitamine. Samuti ei tohi õiguskaitseorganid hakata tehisintellekti abil kuritegusid ennustama.

Tehisaru seaduse raportöör europarlamendis Dragos Tuderache sõnul on tõestatud, et need algoritmid taastoodavad diskrimineerimist.

"Me ei taha politseiriiki, mis lihtsalt vaatab algoritmi alusel, kes võib tõenäoliselt kuriteo toime panna või mitte. Või näiteks sotsiaalse hinde andmine – selline tehnoloogiakasutus, mis on kogunud tuntust Hiinas, kus inimesi sildistatakse selle alusel, kuidas nad riigi suhtes käituvad. Ja selle alusel ütleb algoritm milliseid teenuseid teie, teie pere või lapsed saavad kasutada," ütles Tuderache.

Euroopa Liitu on varem kritiseeritud, et tehnoloogilised uuendused reguleeritakse enne ära kui nad jõuavad majanduskasvu toota. Ning et selle tõttu arendavad suurfirmad tehnoloogiat Ameerika Ühendriikides või mujal, kus neil on vabamad käed.

Tehisaru seaduse teise raportööri Brando Benifei sõnul ei tohiks AI seaduse puhul karta, et suurfirmad Euroopa turule ei tuleks.

"Selle seaduse kese pole tehisaru arendamisel, vaid idee on nende turule tulemises. Küsimus on rohkem selles, kas nad on huvitatud Euroopa Liidust kui turust oma toodetele. Ma arvan, et nad on. Nad ei saa Euroopast loobuda ja nad on juba teatanud, et järgivad reegleid. See on ühisturu reguleerimise tugevus," ütles Benifei.

Kolmapäeval europarlamendi poolt heaks kiidetud seadusele peab veel rohelise tulema andma ka Euroopa Liidu nõukogu.