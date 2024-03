"Selmet küsida, kuidas pidada sõda, on ehk aeg küsida, kuidas me saame sõja külmutada, et hiljem see lõpetada?" küsis Ukraina abistamise üle peetud parlamentaarse debati ajal Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) Bundestagi fraktsiooni juht Mützenich.

Samuti Scholzi valitsuskoalitsiooni kuuluvate roheliste kaasjuht Ricarda Lang mõistis kohe Mützenichi sõnavõtu hulka, nimetades seda "vanaks Venemaa-suunaliseks poliitikaks, mis viib selgelt paljude okupeeritud aladel elavate inimeste kohutavate kannatusteni".

Endine Ukraina saadik Saksamaal Andri Melnõk nimetas aga Mützenichi "kõige iiveldama panevaks Saksa poliitikuks".

SPD poliitikud on varemgi sattunud venemeelseks peetavate sõnavõttude tõttu skandaalidesse. Saksa endine kantsler Gerhard Schröder töötas pikalt tähtsatel ametikohtadel Vene riiklikus gaasihiius Gazprom, samas kui ametis olev Saksa president Frank-Walter Steinmeier on varem kaitsnud gaasijuhtme Nordstream ehitust põhjusel, et Saksamaal on ajalooline vastutus teise ilmasõja alustamise eest, kirjutab The Telegraph.

Scholzi erakond on lõhki Ukraina abistamise teemal. Kui osa SPD saadikuid toetab Ukrainale kaugmaarakettide Taurus saatmist, siis Scholz ise on vastu. Mützenich kuulub SPD vasakpoolsesse tiiba, mille toetust vajab erakonna üle kontrolli säilitamiseks Scholz ise.

Mützenichi sõnavõttu kritiseeris ka opositsioonilise Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) rahvasaadik Roderick Kiesewetter, kelle sõnul oli SPD fraktsioonijuhi sõnavõtt katseks teada saada, kui palju toetust on tema seisukohal erakonna sees.

Üks SPD tuntud vasakpoolne poliitik Ralf Stegner toetaski Mützenichi sõnavõttu, väites, et Ukrainas olevat vaja ajutist ja piirkondlikult piiratud relvarahu.