Tauruste tootja kritiseerib Saksa valitsust otsustega venitamise pärast

"Me saame siin, Saksamaal tegutseda palju paremini ja kiiremini," ütles MBDA Saksamaa haru juht Thomas Gottschild.

Gottschild märkis, et Tauruse rakette ei toodeta praegu, sest kaitsetööstusel ei ole õigust ilma tellimusteta varusid toota.

"See on meie tööstusele väljakutse, kui tootmine on häiritud nagu on Tauruste puhul. Sellisel juhul meie tarnijad, kes on sageli väikese või keskmise suurusega ettevõtted, peatavad tootmise," sõnas ta.

Uute tellimuste korral peavad tarnijad kõigepealt enda tootmise ümber orienteerima ning leidma esmalt näiteks toormaterjali, vahendas European Pravda. Arvestades aga ülemaailmset kõrget nõudlust, võib tekkida tarnetel takistusi, eriti lõhkeainete toormaterjalide puhul.

"Relvatööstus peab hoidma tootmise käimas," ütles Gottschild, kelle sõnul on seda vaja tarneahelate säilitamiseks, testimisseadmete ajakohasena hoidmiseks ja töötajate kompetentsi hoidmiseks.

Gottschild tõi positiivseks näiteks aga selle, et mitu riiki on tellinud 1000 Patrioti raketti, mida toodab MBDA USA partner Saksamaal Raytheon. "Me tarnime esimesed Patrioti raketid kolme aasta jooksul," lisas ta.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba on öelnud, et saab Saksamaalt ärritunud kommentaare, kui kutsub Berliini üles andma Tauruse pikamaarakette. Saksa kantsler Olaf Scholz on põhjendanud Tauruste mitteandmist sellega, et ta ei soovi sõja eskaleerumist ja Saksamaa kiskumist sõtta. Scholz pelgab, et Tauruse rakettidega saab Ukraina tabada Moskvat.