14 EL-i riiki kutsus üles suurendama EIB investeeringuid kaitsetööstusse

EIB on peamine EL-i krediidiasutus ning tegemist on maailma suurima mitmepoolse arengupangaga. Kuigi EIB-l on lubatud investeerida topeltotstarbega kaupade tootmisse nagu droonid, mida saab kasutada nii sõjaväes kui tsiviilelus, ei tohi see investeerida sõjalise otstarbega kaupade tootmisse. Euroopa Komisjon pakkus muuta EIB mandaati, lubades sel rahastada kaitsetööstust.

Nüüd ühines komisjoni üleskutsega 14 EL-i riiki. Financial Timesi ajakirjanike nähtud valitsusjuhtide ühiskirjas seisab, et tuleb "suurendada EIB rahastust julgeoleku ja riigikaitse vajadustele kooskõlas EL-i uute prioriteetidega".

"EIB laenamisvõimet on hädapäraselt vaja selles uues EL-i prioriteetses valdkonnas, mistõttu me peame arutama võimalusi toetamaks edasisi EIB investeeringuid antud sektoris," kirjutas Soome peaminister Petteri Orpo, kelle algatusel kiiri koostati.

Kuigi allakirjutanud riigid ei ütle sõnaselgelt, et EIB reeglid peavad muutuma, on nad avatud sellele võimalusele. Kirjas kutsutakse üles "topeltotstarbega projektide määratluste ja välistatud tegevuste nimekirja ümberhindamisele", mis küll peab jääma "kooskõlla panga riskiprofiiliga", mis allakirjutanute sõnul kindlustab EIB rahastust.

EIB senise kõrge krediidireitingu säilitamine ning keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud (ESG) reitingute säilitamine on tähtis Saksamaale ja Hollandile.

Pöördumisega ühinenud liikmesriikide seas on lisaks juba mainitutele Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Eesti, Läti, Leedu, Holland, Poola, Rumeenia ja Rootsi, seega toetab EIB julgemat osalust EL-i kaitsevajaduste rahastamisel enamus ühenduse liikmetest.

Samuti arvavad allakirjutanud, et muudatuste elluviimine annab signaali ka erainvestoritele investeerida kaitsetööstusse. Lisaks soovivad riigid kinnitusi, et EL-i seadusandlus ei piira kaitseinvesteeringuid.

Orpo kirjutas, et kui seda tehakse läbipaistval moel, et satu EIB krediidi- või ESG reiting ohtu.

"Peab tegema selgemaks, et pole EL-i seadusandlusel põhinevaid piiranguid kaitseinvesteeringutele," kirjutas Orpo.