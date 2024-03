Kaitsepolitsei tegi Laanetile viimati julgeolekukontrolli viis aastat tagasi

Kaitsepolitseist öeldi ERR-ile, et julgeolekukontroll tehti Laanetile viimati 2019. aastal, kui ta oli riigikogu liige ja kuulus riigikaitsekomisjoni. Seaduse järgi tehakse julgeolekukontroll iga riigikogu liikme suhtes, kes on määratud riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmeks.

Juurdepääsuloa andmisest keeldumise aluseid 2019. aasta julgeolekukontrollis ei tuvastatud, ütles kapo pressiesindaja Marta Tuul.

Hiljem ei tehtud Laanetile kontrolli seetõttu, et kehtiv õigus ei näe ette võimalust ministrite ja riigikogu liikmete suhtes järjepideva julgeolekukontrolli teostamiseks, lisas Tuul. Seega ei ole kapo peale 2019. aastat Laaneti suhtes julgeolekukontrolli läbi viinud.

See aga ei tähenda, et Laanet poleks saanud ise korteri üürimisest teada anda.

"Mis puudutab valitsuse liikme eluasemekulude hüvitamist, siis korra järgi peab valitsuse liige ise kinnitama, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastases seaduses nimetatud seotud isikuga. Korruptsioonivastase seaduse järgi ei tohi ametiisik avalikke vahendeid temaga seotud isikutele suunata," ütles Tuul.

Keskkriminaalpolitsei algatas esmaspäeval Laaneti suhtes väärteomenetluse. Kui üürimaksmiseks suunatud summa oleks ületanud 40 000 eurot, oleks tegu olnud kriminaalasjaga ning sellega oleks tegelenud kapo.

Eesti Ekspress kirjutas möödunud laupäeval, et Laanet on nii oma praeguses ametis justiitsministrina kui ka varem kaitseministrina üürinud oma kasupojalt Tallinnas korterit ja lasknud kulud riigil hüvitada, mis on aga vastuolus korruptsioonivastase seadusega.

Laaneti enda esialgne hinnang oli, et ta pole midagi valesti teinud, peale peaminister Kaja Kallasega rääkimist aga teatas Laanet, et astub tagasi.