EstLink 2 parandamise venitab pikaks kaabli unikaalsus

Rikke tõttu tööst väljas EstLink 2 remontimiseks läheb pool aastat seetõttu, et tegu on keerulise ehitusega unikaalse kaabliga, öeldi ERR-ile Eleringist.

Augusti lõpuni rikke tõttu tööst väljas Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel on tekitanud küsimuse, miks võtavad parandustööd nii kaua aega. Elering on varem selgitanud, et tegu on unikaalse kaabliga ning ala, kus rike leiti, on geotehniliselt nõudlik.

Eleringi pressiesindaja Liis Eiser ütles ERR-ile, et EstLink 2 on unikaalne seetõttu, et tegu on konstruktsioonilt keerulise ehitusega kaabliga ning seetõttu nõuavad parandamistööd spetsiifilisi, just selle kaabli tehnilisi eripärasid arvestavaid ekspertteadmisi ja -tehnikaid.

"Täpsemalt teeb kaabli unikaalseks asjaolu et alalisvoolukaablis paiknevad peavoolu ( ehk "+") ja tagasivoolu (ehk "-") juhe ühes kaablis. Sarnase pinge ja säärase konstruktsiooniga kaableid on maailmas vähe," ütles Eiser.

Kaablit hakkab parandama selle tootja, kellel on kaabli unikaalsuse tõttu parim kompetents.

"Et selline merekaabel parandatakse kvaliteetselt, on kriitilise tähtsusega töö teostajate tehniline kompetents, kogemus ja vilumus sellise kaabli parandamise ja paigaldamise näol. Kaabli tootja teab EstLink 2 kaablit detailideni, seetõttu ei saa Elering valida teist partnerit," lausus Eiser.

Rikke kõrvaldamiseks on vaja merekaabel 500 meetri ulatuses välja vahetada, on Elering öelnud varem.

Praegu parandustööd veel ei käi, sest tegeldakse uue kaabli paigalduseks vajaliku tehnilise lahenduse leidmisega, ütles Eiser. Endiselt on paigas tööde lõpptähtajana augusti lõpp.

Kui palju parandustööd maksma lähevad, pole praegu selge. Kulud selguvad peale planeerimis- ja projekteerimistöid, ütles Eiser.

EstLink 2 lülitus välja 26. jaanuari esimesel tunnil. Rikke ligikaudne asukoht Eesti rannikul selgus mõned päevad hiljem. Täpne asukoht tehti kindlaks veebruari viimasel päeval.

Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles ERR-ile, et rikkekoht asub viis kuni 10 meetrit merepiirist maismaa suunas kaldaastangu sees. "Selle merekaabli sügavus selles kohas on pinnase vaates umbes seitse kuni kaheksa meetrit. Ning mis teeb selle rikke olemuse äärmiselt keeruliseks, ongi seesama asjaolu, et tegu on mere ja maismaa piiriga," lausus ta.

650-megavatise ülekandevõimsusega EstLink 2 käivitus ametlikult 2014. aastal.

Töös on praegu 350-megavatise võimsusega EstLink 1, mis ühendab samuti Eesti ja Soome elektrisüsteeme.