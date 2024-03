Duo Media venekeelne kanal näitab Krimmi ülevõtmist õigustavat sarja

Duo Media venekeelne Kanal 7 näitab Venemaal mullu valminud ajaloodraamat, milles õigustatakse Krimmi ülevõtmist Vene impeeriumi poolt. Telekanali juht Jüri Pihel ütles, et tegu on 18. sajandit kujutava kunstilise sarjaga, mis ei puuduta tänast Ukrainat ega Krimmi mingil moel.

Postimehe Gruppi kuuluva Duo Media venekeelses telekanalis Kanal 7 on eetris Venemaal eelmisel aastal toodetud ja novembris Rossija 1 kanalis esilinastunud ajaloodraama "Ekaterina. Favoriidid". Televaatajad on aga märganud, et sarja seitsmendas ja kaheksandas jaos õigustatakse Krimmi ülevõtmist Vene impeeriumi poolt. Eestikeelses kultuuriruumis Katariinana tuntud Vene keisrinna valitsemise ajal (1762-1796) laiendas Venemaa oma piire uute vallutustega lõunas, praeguse Ukraina aladel ning läänes, kus allutati suur osa praegusest Leedust ja Kuramaa alad.

Duo Media juhatuse esimees Jüri Pihel ütles, et ei teadnud varem sellise sarja olemasolust, kuid olles ERR-i palvel asjaoludega tutvunud, märkis ta, et tegu pole dokumentaalfilmi ega telesaatega, vaid sarjaga, mis räägib peamiselt naisimperaatori elust ja tema suhetest tolleaegsete kuulsate Vene meestega.

"See on kunstiline teos, fiktsioon ehk ajalool baseeruv kunstiline draamasari. See pole kindlasti ajalooõpik ja iga taolist filmi või sarja tasubki võtta selle loojate interpretatsioonina ja mitte otsida sellest mingit poliitilist statement'i," sõnas Pihel. "Iga ajalooraamat või -film on mingi tõlgendus. Seal toimub tegevus 18. sajandi lõpus ega puuduta tänast päeva, tänast Krimmi ja Ukrainat mitte mingil moel."

Piheli sõnul võtab vaataja, kes sarjas kohatut ajalootõlgendamist näeb, asja liiga valulikult. Tema hinnangul peaks autoritele jääma oma arvamus ajaloost, millega võib nõustuda või mitte, aga ta ei usu, et ajalugu peaks tänaste poliitiliste veendumuste baasil tsenseerima.

Piheli kinnitusel ei ostnud Duo Media sarja selleks, et praegusest vaatest ajalugu tõlgendada.

"Kui ajaloolisi isikuid käsitleda, üritatakse ajalookäsitlust näha läbi tema silmade. Küllap naisimperaator mõtles ikkagi seda, et see on äge asi, kui ta Krimmi ära vallutas. Ei saa täna anda sellele hinnangut ajaloolises sarjas, et tõenäoliselt polnud tal õigus, kuigi tema nii arvas," tõdes Pihel.



Pihel lisas, et nad on oma Vene kanali toimetusega üritanud väga vastutustundlikult ostetavaid sarju valida, kontrollivad kõiki detaile, kuid ei saa välistada, et midagi sobimatut sinna hulka satub, sest ostes kogu sarja ette ei näe.

"Ka vene kultuuri ei peaks oma ühiskonnast välja lõikama," lausus Pihel.

Duo Media alustas äsja ka 2002. aastal valminud sarja "Brigada" taasnäitamist. Selle peaosas olev Sergei Bezrukov on agressiooni eestkõnelejana kantud Euroopa Liidu sanktsioneeritud inimeste nimekirja.

TTJA pole sarja kohta kaebusi saanud

Meediateenuse seaduse kohaselt ei tohi meedias kihutada vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele muu hulgas kodakondsuse, soo, rassi, nahavärvuse, päritolu, geneetiliste omaduste ja paljude teiste tunnuste tõttu, kui sellega põhjustatakse ohtu isikute elule, tervisele või varale.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles, et meediateenuse luba peatada või kehtetuks tunnistada on alust juhul, kui on oluliselt rikutud meediateenuste seaduse nõudeid, näiteks korduvalt kutsutud üles õigusrikkumistele, kihutatud vihkamisele või vägivallale.

Amet ei ole tema sõnul sarja "Ekaterina. Favoriidid" jälginud ega selle kohta ka ühtki vihjet ega kaebust saanud.

"Avalikest allikatest kättesaadava teabe põhjal näib tegemist olema ajaloolise draamaga. Seega võib eeldada, et sarjas on dramatiseeritud ajaloosündmusi, mille osaks võib olla ka tolle aja otsuste, tegude ja veendumuste kajastamine," lausus Rohtla, kelle sõnul on sarja detaile täpsemalt teadmata raske sellele põhjalikumat hinnangut anda.

ERR-i hanketoimetuse juht Katrin Rajasaare ütles, et ERR otsustas pärast Ukraina sõja algust lõpetada Venemaalt sarjade ostmise ja Venemaa firmadele ülekannete tegemise.

"Venekeelset sisu on meil muidugi ETV+ jaoks ikkagi tarvis, sest kui kanalil oleks ainult venekeelne "Aktuaalne kaamera" ja muud venekeelset publikut köitvat üldse mitte, siis ei tuleks inimesed ka neid uudiseid vaatama," tõdes ta ja lisas, et üksikuid venekeelseid sarju siiski veel ostetakse, aga mitte Venemaa firmadelt ega Vene riigiga seotud isikutelt.

Palju sisu tuli enne ja tuleb nüüd veelgi enam Ukrainast, kus toodeti varem kas venekeelset või kahes versioonis, vene- ja ukrainakeelset sisu, nüüd tehakse seda pigem ainult ukraina keeles.

"Siiski on viimasel ajal ka juhtunud, et mõni Ukraina sarja või filmi näitleja teeb hiljem putinistliku avalduse. Hiljuti juhtus nii sarja "Naistearst" viimase, 4. hooaja ühe peaosalisega, kelle avaldus jõudis meieni eelmise nädalal ning võtsime sarja kohe maha, ehkki meil õigused veel kehtivad," tõi Rajasaare näite.

Eetrist on maha võetud veel mitu vana sarja, mille osalised on alles pärast litsentsi uuendamist Venemaa võimude toetuseks sõna võtnud.

ERR-i otsus Venemaalt mitte sisu osta on siiski sisemine – seadus Venemaalt filmide või sarjade ostmist ei keela.