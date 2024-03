Helme: EKRE eesmärk on saada Euroopa Parlamendi valimistel kaks kohta

EKRE esimees Martin Helme ütles, et erakond on seadnud eesmärgiks saada Euroopa Parlamendi valimistel kaks mandaati. Seda, kes EKRE valimisnimekirja hakkavad kuuluma, ei olnud Helme nõus enne laupäeval toimuvat volikogu ütlema.

"Ei hakka ütlema, sest me teeme laupäeval erakonna volikogu. Erakonna volikogu on see, kes nimekirja kinnitab ja mul ei ole kuidagi paslik hakata seda nimekirja meedia vahendusel tutvustama," ütles Helme ERR-ile.

Helme ei olnud nõus ütlema ka seda, kas ta ise kandideerib või kas eurosaadik Jaak Madisonist saab valimisnimekirja esinumber.

"Kui meil on erakonna volikogu, mis nimekirja teeb, siis on elementaarne viisakus, et ma erakonna sees neid nimesid kõigepealt tutvustan, erakonna sees kõigepealt selle nimekirja läbi räägime, paika paneme ja siis ka avalikkusele tutvustame, mitte tagurpidi," lausus ta.

Helme sõnul on EKRE eesmärk valimistel saada europarlamenti kaks kohta.

"Ei ole kaugel käeulatusest kaks mandaati. Hea kampaaniaga ja soodsa tähtede seisuga on kaks mandaati tehtav. Aga kindlasti mitte garanteeritud. Kahe mandaadi saamiseks on vajalik enam-vähem 20 protsenti, aga see väga palju sõltub sellest, kui palju näiteks jääb hääli all künnise või kui palju saab kõige vähem kohti saanud erakond," ütles Helme.

Helme sõnul on Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri ainus nimekiri, mille puhul ei toimu sisevalimisi ja kandidaadid otsustab Helme ise. "Selles mõttes see protseduur on lihtsam. Tuleb inimestega läbi rääkida, kokku leppida ja volikogu kinnitab ära," sõnas ta.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on Eestis 3. juunist 9. juunini.