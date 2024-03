Analüütik: idufirmade tõus kuue aastaga 30 protsendini SKT-st pole saavutatav

Kolm aastat tagasi esitasid Eesti idufirmade juhid visiooni, et 2030. aastaks võiks nende sektor moodustada Eesti majandusest 30 protsenti.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik peab eesmärki praeguse seisuga saavutamatuks, sest selleks tuleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõtete käive järgmise seitsme aasta jooksul kümnekordistada.

"Meil maailmas ei ole ühtegi näidet sellist, kus info ja side osakaal oleks nii suur kui 30 protsenti. Eesti iduettevõtted on seadnud endale eesmärgiks, et iduettevõtete või laiemalt tehnoloogiaettevõtete osakaal Eesti majanduses võiks olla 30 protsenti. Kui me vaatame seda, et praegu on iduettevõtete osakaal kaks protsenti ning laiemalt info ja side valdkonna osakaal seitse protsenti, siis 30 protsendini on üsna pikk tee minna," rääkis Elmik.

"Eesti majandus vajab erinevaid valdkondi, erinevate valdkondade ettevõtteid, need tasakaalustavad ja täiendavad üksteist. Kui üks tegevusvaldkond on liiga domineeriv, siis see toob kaasa mitmeid riske: kui ühe valdkonnaga peaks midagi juhtuma, siis sellel on tugev negatiivne mõju kogu majandusele," lisas ta.

"Meie andmetel on Eestis peaaegu 1500 iduettevõtet, kes moodustavad tehnoloogiasektorist 25 protsenti käivete mõttes. /.../ Me ise oleme seadnud endale eesmärgiks, et aastaks 2030 võiks Eestis tegutseda 500 süvatehnoloogia- ehk teaduspõhist ettevõtet. Kui me täna oleme seal 140 juures, siis meil ambitsioon on päris suur, päris kõrge," ütles EISA Startup Estonia projektijuht Inga Kõue.

Tema hinnangul võikski nende 500 ettevõtte mõju majandusele olla 30 protsenti SKT-st. "Kuue aastaga kahe- või kolmekordne tõus vast on saavutatav küll," sõnas Kõue.