Kiviselg: Venemaa ründab vähese sõjalise edu tõttu Ukraina tsiviiltaristut

Venemaa on viimasel nädalal suurendanud rünnakute intensiivsust Ukraina tsiviiltaristule, et sellega kompenseerida vähest edu rindel ja suutmatust tõrjuda riigist välja Vene vastupanuvõitlejate üksusi, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Vene Föderatsioon hoiab Ukrainas jätkuvalt operatsioonitempot kõrgel ja initsiatiivi enamuses rindelõikudes. Siiski ei ole Venemaa saavutanud seatud eesmärke ja suuremaid muutusi rindelõikudes," rääkis Kiviselg reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul.

"Seoses lahingutegevuse kandumisega Venemaa territooriumile on Venemaa relvajõud võimetud hetkel tagasi võtma neid alasid, kuhu on Vene vastupanuvõitlejate grupid tunginud ja seeläbi on Vene Föderatsioon intensiivistanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanikkonna ja tsiviiltaristute pihta," lisas kaitseväe luureülem.

Ühtlasi tõuseb tema sõnul sabotaažiaktide ja assümmeetrilise sõjategevuse tõenäosus Ukraina kirdealadel, kus Venemaa eesmärk on külvata segadust ja tekitada ebameeldivusi tsiviilelanikkonnale.

Kiviselja sõnul võib oodata Vene õhurünnakute edasist intensiivistumist Ukraina tsiviiltaristu pihta, millega Venemaa loodab murda Ukraina ühiskonna vastupanuvõime ja toetuse Ukraina armeele.

"Peamine põhjus on see, et viimastel nädalatel ei ole rindelõikudes Vene Föderatsioon saavutanud oodatud tulemusi ja ei ole olnud suuremaid edenemisi. Nii üritatakse rünnakuid läbi viia seal, kus nad eeldavad, et nad saavutavad oma soovitud efekti, ehk siis endiselt tsiviiltaristut rünnates," rääkis kolonel.

Kiviselg viitas lõppenud ööl Zaporižžja tuumajaama tammi tabanud rünnakule, mis küll märkimisväärseid kahjustusi ei saanud, aga see näitavat tema sõnul Venemaa valimatut rünnakutaktikat, kus kõik tsiviilobjektid on potentsiaalsed sihtmärgid.