Isamaa eurovalimiste nimekirja esinumber on Terras, ankrumees Ratas

Isamaa Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja kuuluvad Riho Terras, Urmas Reinsalu, Urve Palo, Riina Solman, Tõnis Lukas, Virve Linder, Üllar Saaremäe, Ahti Kallikorm, Jüri Ratas.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas erakonna volikogul peetud poliitilises kõnes, et eesseisvad Euroopa Parlamendi valimised on vaade Eesti 20 aastale Euroopas.

"Meile antud hääl Euroopa Parlamendi valimistel on hääl terviklikule, Eesti huvidest lähtuvale Euroopa poliitikale. Sellel on kahekordne kvaliteeditagatis. Esiteks, meil on hea kandidaatide tiim ning teiseks, Isamaa kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, mis kõigi eelduste kohaselt on ka valimiste järgselt Euroopa poliitikas mõjukaim poliitiline ühendus. Seega on Isamaa saadikute mõju suurem kui teiste poliitiliste perekondade saadikutel," ütles Reinsalu.

"Meie valimissõnum on "Õigele teele!" teatas Reinsalu.

Tema sõnul peab Euroopa enam panustama julgeolekusse ja Ukraina toetamisse, samuti bürokraatia vähendamisse ja majanduskasvu.

Lisaks Euroopa teemadele on eelseisvad valimised Isamaa esimehe rõhutusel ka rahvahääletus eestisisestes küsimustes.

"Minu üleskutse on Eesti inimestele selge: hääletage Kaja Kallase valitsus maha. Need valimised peavad olema kohtuotsus valetavale poliitikale. Ärge andke häält valitsusparteide kandidaatidele. Positiivne alternatiiv valitsuskoalitsioonile on Isamaa," lausus Reinsalu.