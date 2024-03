Helme ja Kõlvart: jutt EKRE ja Keskerakonna liidust Tallinnas on vale

Helme ütles ERR-ile, et pole kohtunud Mihhail Kõlvartiga, et arutada võimuliidu loomist Tallinnas, nagu on vihjanud Lauri Läänemets (SDE).

"Läänemets tegeleb puhtakujulise poliitilise spinniga ja sellel spinnil on väga selge eesmärk. See sõnavõtt on kantud soovist leida sotsiaaldemokraatidele ettekääne homme hääletada Kõlvarti umbusaldamise poolt," sõnas Helme.

"Vaatame korra nüüd volikogu matemaatikat: Keskerakonnal ja EKRE-l täna ei ole piisavalt hääli seal Tallinna volikogus, et koalitsiooni teha. Et ma ei tea, millest nad räägivad," sõnas Helme.

Helme kinnitas, et EKRE liikmed lähevad teisipäeval Tallinna linnavolikogu erakorralisele istungile Kõlvartit umbusaldama. "Miks ei peaks?" sõnas Helme. "Meie olime umbusalduse algatajate hulgas erinevalt sotsidest. Minu arust oleks vaja pigem küsida, mida sotsid teevad homme," sõnas Helme.

Helme lisas, et on ilmne, et kui hakatakse tegema uut koalitsiooni, siis uues koalitsioonis EKRE-t ei ole. "Kogu jutt keerleb selle ümber, et Isamaa, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond saaksid oma hääled kokku ja teha koalitsiooni. Neist keegi ei ole minuga suhelnud, sest neil ei ole mingit kavatsust pärast Keskerakonna ja SDE koalitsiooni lõpetamist meid kuhugi kaasata," ütles Helme.

Helme lisas, et on ilmne, et EKRE tänast linnavõimu ei toeta, sest seal on SDE. "SDE ideoloogia ikkagi paistab väga paljudest kohtadest välja ja nende ideoloogia hulka kuulub ka muidugi avaliku ressursi ahmimine enda erakondlikesse toiduahelatesse," sõnas Helme.

Ka Kõlvart kinnitas, et koalitsiooni EKRE-ga Keskerakonnal plaanis pole. "See ei vasta tõele, see pole ka eriti loogiline. Kui kunagi meil see võimalus oli, siis ei soovinud me minna praegust koalitsiooni lõhkuma, aga praegu isegi matemaatiliselt poleks meil võimalik seda koalitsiooni kokku panna. Sest Keskerakonnal on 33 häält ja EKRE-l on kuus häält. Nii palju kui mina tean, siis tuleb EKRE mind ka umbusaldama," sõnas Kõlvart.

Küsimusele, kas ta on kohtunud Martin Helmega, vastas Kõlvart: "Ma olen kohtunud eri erakondade esindajatega. nagu ma olen teinud seda ka varem. Meie selge sõnum on, et soovime koalitsiooni jätkata senise partneriga. Mida toob homne päev, ei tea praegu ka meie koalitsioonipartner," sõnas Kõlvart.

Kõlvart ütles ka, et mitu nädalat ringelnud jutt, et mitu keskerakondlast läheb veel peale Gräzini teda umbusaldama, on provokatsioon.

Esmaspäeva keskpäeval ei olnud sotsiaaldemokraadid teinud lõplikku otsust, kas liituda teisipäeva hommikul linnapea umbusaldamisega või mitte. Läänemetsa sõnul arutavad Tallinna sotsiaaldemokraadid teemat omavahel ja teiste poliitiliste jõududega ning kui vaja, siis tuleb erakorraliselt kokku ka juhatus.

ERR kirjutas eelmisel reedel, et kui sotsiaaldemokraatidel on Tallinna linnapea umbusaldamises kaalukeel, siis variantidest on õhus ka võimalus, et sünnib Keskerakonna ja EKRE võimuliit. Keskerakonnal on praegu pärast Igor Gräzini lahkumist volikogus 33 mandaati ja EKRE-l kuus ehk kahepeale kokku 39. Minimaalseks enamuseks oleks vaja 79-liikmelises volikogus 40 mandaati. Ehk vaja oleks ühte häält juurde.