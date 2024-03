Ülevaade: võimuvahetus Tallinnas muudab oluliselt linnavolikogu koosseisu

Keskerakondlastest linnavalitsuse liikmete ja abilinnapeade naasmine Tallinn linnavolikokku tähendab asendusliikmete lahkumist. Asendusliikmena on volikogus ka umbusaldusavaldusega ühinenud Keskerakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin.

Keskerakonnal on linnavalitsuses viis liiget, kes kõik on volikogu mandaadiga. Kui volikogusse naaseb Mihhail Kõlvart, lahkub sealt tema asendusliige Jevgenija Kukk. Abilinnapea Vladimir Sveti asendusliige on volikogus Igor Jermakov ja abilinnapea Andrei Kante asendusliige Erki Savisaar.

Abilinnapea Betina Beškina asemel on praegu volikogus Andres Kollist, abilinnapead Tiit Terikut asendab Maria Doroš.

Gräzini-Novikovi küsimus

Asendusliikmena on linnavolikogus ka Kõlvarti umbusaldusega ühinenud Igor Gräzin, kes on Keskerakonna fraktsiooni liige. Tema jääb volikogu kohast ilma, kui volikokku peaks otsustama naasta endine abilinnapea, praegu linnale kuuluva aktsiaseltsi Tallinna Linnatranspordi juhatuses töötav Andrei Novikov.

Novikov oli kuni 2022. aasta augustini Tallinna abilinnapea, kuid astus pärast TLT koolitusraha skandaali abilinnapea kohalt siis tagasi ning ta pandi ametisse TLT juhatusse. Seda kritiseeris toona karmilt sotsiaaldemokraatide üks juhte Jevgeni Ossinovski, kes on nüüd käidud välja kui üks võimalikke linnapeakandidaate.

Olukorra muudab huvitavamaks seegi, et koos abilinnapea kohalt taandumisega lahkus Novikov ka Keskerakonnast.

Novikov on oma volitused volikogus peatanud 15. septembrini. Novikov ütles ERR-ile, et tal ei ole plaani poliitikasse naasta ja seega pole ta ka mõelnud volikogusse mineku peale, vaid on pidevalt volikogu liikme volituste peatamist pikendanud.

"Ma ei kavatse sellele enne 15. septembrit mõelda," lausus Novikov.

Keskerakonnal on asendusliikmeid volikogus veel mitmeid: näiteks on volikogu mandaadiga praegused linnaosavanemad Oleg Siljanov, Jaanus Riibe, Aivar Riisalu, Monika Haukanõmm ja Manuela Pihlap.

Volikogu liikme volitused on keskerakondlastest peatanud ka linnapea Kõlvarti büroo juht Karine Oganesjan ja eurovoliniku Kadri Simsoni meeskonda kuuluv Grete Šillis.