Novikov lahkub erakonnast ja abilinnapea kohalt ning asub TLT juhatusse

Novikovi sõnul on ta töötanud avalikus sektoris erinevatel ametikohtadel 17 aastat ning soovib edasi liikuda.

"Seoses ASi TLT juhatuse liikmeks valimisega astun tagasi ka Tallinna abilinnapea kohalt ja ühtlasi lahkun Eesti Keskerakonnast. Nii esitan linnapeale lahkumispalve teenistusest vabastamiseks augustikuu keskpaigast. Täpsem aeg ja kuupäev selgub järgmise nädala lõpuks, kui linnapea naaseb lähetusest," ütles Novikov.

Novikov on olnud Tallinna abilinnapea 2017. aastast, seni kuulus ta ka TLT nõukogusse.

Tallinn lõpetas tänavu mais TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Nendega sõlmitud lepingu allkirjastas seejuures Novikov.

Juhatuse liikme brutopalk on 6400 eurot, autokompensatsiooni ette nähtud ei ole. Uuel juhatuse ametiajal on seatud koolituskulude ülempiiriks ühe kuu ametipalk aasta kohta, mis vastab linna kehtestatud korrale.

Novikov alustab tööd TLT juhatuses tänavu augustis, juhatuse liikme ametiaeg on viis aastat.

TLT juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on Novikovi kandidatuur ettevõttele suur võit. "Kureerides abilinnapeana viimased aastad suurima omavalitsuse transpordivaldkonda, on andnud talle tugeva teadmiste ja kogemuste pagasi valdkonnast," sõnas ta.

Novikovi sõnul on suurimaks väljakutseks TLT-s praegu energiakriisiga toime tulemine. "Ühelt poolt on meil uus gaasiveerem, enamusel uutest omavalitsustest on tehtud strateegiline otsus minna gaasile üle. Teiselt poolt me näeme, et gaasiga võivad tekkida probleemid sügistalvisel perioodil. Kindlasti on see üks moment, milleks ette valmistada," ütles ta.

"Kui pealinna ühistranspordil on probleem, siis see on väga suur probleem ka riigi jaoks tervikuna ehk peaksime kiiruga töötama välja varuplaani. Samal ajal jätkub üleminek rohelisele transpordile, ühistranspordi liinivõrgu arendamine, olgu selleks trammiteede ehitus või ka bussiliinivõrgu kaasajastamine. Kindlasti on ka ettevõtte tulubaas ja kulude kokkuhoid märksõnad, mille olen enda jaoks kirja pannud ja millele sooviksin keskenduda," rääkis Novikov.

TLT juhatuse liikmeks kandideeris kokku 67 inimest, kellest valikukomisjon sõelus kolme vooruga välja neli lõppvooru kandidaati. Lõpliku valiku kandidaatide seast tegi TLT nõukogu reedel.