Ossinovski: Novikovi panek TLT juhiks on koalitsioonikultuuri jäme rikkumine

Ossinovski sõnul ei kooskõlastatud Novikovi valimist sotsiaaldemokraatidega ning nende esindaja nõukogus hääletas ka Novikovi vastu.

"Selline otsus on sotsiaaldemokraatidele mõistmatu. Loomulikult näeb ta halb välja, et poliitikust keskerakondlane maandub linnaettevõtte juhatusse. Kui siin vahepeal on olnud mitu edukat ja head näidet uuest juhtimiskäekirjast – nii Kaido Padari enda valimine kui ka haridusameti juhi valimine – siis see on üks neist halbadest vana käekirja näidistest, mida me kindlasti heaks ei kiida," rääkis Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatide jaoks on selline otsuste langetamine tõsine probleem, ütles Ossinovski. "Me oleme koalitsioonis kokku leppinud, et meil on konsensuslik otsustamine ja see loomulikult laieneb ka kõikidele poliitiliselt olulistele personaliotsustele. Selles konkreetses olukorras meiega seda küsimust ei kooskõlastatud ja see kindlasti mõjutab ka koalitsioonisisest usaldust."

Ossinovski sõnul ootavad sotsiaaldemokraadid koalitsioonipartnerilt selgitust ja kokkulepet, et tulevikus selliseid olukordi välistada.

"Teoreetiliselt on seal mitmeid lahendusi, ma arvan, et üks asi, mida kindlasti kaaluda on see, et tuleb edasi minna linnale kuuluvate äriühingute nõukogude juhtimise reformiga. Ilmselgelt nõukogud oma praeguses koosseisus ei suuda välistada seda tüüpi olukordade tekkimist," ütles Ossinovski.

Sotsiaaldemokraadid on soovinud Tallinna äriühingute nõukogude depolitiseerimist, samas aga määranud ka sinna enda esindajad. Ossinovski on varem öelnud, et peab sotside kuulumist nõukogudesse tasakaalustavaks jõuks.

"Tegelikult tuleb edasi minna nii tasakaalu parandamisega kui erapooletuse suurendamisega nendes nõukogudes," sõnas Ossinovski.

Koalitsioonikultuur eeldab oluliste ametikohtade kooskõlastamist

Küsimusele, kas TLT juhi ametisse valitud Novikov peaks ametist loobuma, vastas Ossinovski, et küsimus on fundamentaalne ning mitte Novikovi isikus kinni. "Võib arutleda, kas ta on parim võimalik kandidaat või mitte, konkurss toimus ja kahtlemata on inimesel ka pikk kogemus, hinnangud sellele on erinevad, nagu me teame."

"Küsimus on tegelikult poliitilise juhtimise kultuuris, ta näeb avalikkuse suunas halb välja, sõltumata sellest, kas inimene on hea või mitte, ja teiseks näeb koalitsioonikultuur ette seda tüüpi asjade kooskõlastamist ja seda printsiipi on siinkohal jämedalt rikutud," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul ei peaks parteiline kuuluvus andma eeliseid avalikku ametisse saamisel ja see on olnud Tallinna varasema juhtimise puhul tavaks.

"See konkreetne otsus – loomulikult on avalikkus selle samamoodi vastu võtnud nagu meiegi – tegemist on ühe näitega sellest, kus varem pikaajaline teenekas erakonna esindaja, tipp-poliitik, on läinud linna nii-öelda apoliitilisele ametile. Kas teised võimalikud kandidaadid, keda ma ei tea, olid paremad või halvemad, pole isegi praegusel kohal kõige olulisem murehetk," ütles ta.

"Sotsiaaldemokraadid on selles koalitsioonis nii kaua kuni me saame realiseerida enda programmi, endale olulisi teemasid ja osaleda ka reaalselt Tallinna linna juhtimises ja see tähendab seda, et järgitakse printsiipi milles kokku lepiti ehk koalitsioon töötab konsensuspõhimõttel," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul on oluline usaldusküsimuse lahendamine ning seda ta ka Keskerakonnalt ootab.