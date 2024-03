"Impulss": kas Eesti on valmis seksuaalvähemuste õiguste laiendamiseks?

Selle aasta algusest saavad Eestis abielluda ka samasoolised paarid, kuid vähemuste arvates on abieluvõrdsus vaid esimene samm õiglase tuleviku poole. Saates "Impulss" arutleti, kas Eestis ollakse valmis soo- ja seksuaalvähemuste õigusi laiendama või on ühiskondlik valupiir juba ületatud.

Teema üle arutasid riigikogu LGBT+ kogukonna toetusrühma esimees Eduard Odinets, kunstnik ja kirjanik Maarja Undusk, Transinimeste Ühingu kaasjuht Mel Zelmin, Tapa Elava Usu Koguduse liige Mari-Vivian Ellam ning sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Saate alguses näidati videoklippi, kus oma soolise ülemineku teekonda kirjeldas 24-aastane Torm.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ütles, et abielu võrdsuse tuules tuleb järjest rohkem ilmsiks valdkondi, mis on aastaid olnud vähemuste jaoks probleemsed. Mändmaa lisas, et tegemist on ühiskondliku debattiga, kus tuleb kuulata osapooli ning jälgida, et see toimuks võimalikult rahumeelselt ning ei tekiks konflikte.

Kunstnik ja kirjanik Maarja Unduski sõnas soolise ülemineku operatsioonide teemal, et see on habras jää. Ta ütles, et soolise ülemineku alustamise vanusepiir tuleks tõsta vähemalt 25 eluaastale.

Transinimeste Ühingu kaasjuht Mel Zelmini kiitis, et soo- ja seksuaalvähemuste probleemidest saab avalikult rääkida. Ta selgitas, et transinimesed on osa loodusest ja inimeste mitmekesisusest. Ta ütles, et transsooliste seas on vähem kui üks protsent inimesi, kes pärast soolist üleminekut tagasi pöörduvad.

Tapa Elava Usu Koguduse liige Mari-Vivian Ellam küsis, miks tunnetuslik sugu on primaarne üle bioloogilise soo. Ellam uuris, milliseid alternatiivseid lahendusi lisaks operatsioonile ja hormoonravile inimestele pakutakse.

Eduard Odinetsi seisukoht oli, et inimestel, kes tunnevad, et nad elavad vales kehas, peab olema võimalus otsustada enda soo üle. "Ma tõesti arvan, et see on sügavalt personaalne otsus, mida tuleb toetada," ütles ta.

Saates arutleti veel LGBT+ kogukonna ja lapsendamise, vihakõne, kirikliku abiellumise ning ühiskondliku valupiiri teemadel.