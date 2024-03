Araabia riigid ei suuda UNRWA rahastamisel korvata USA panust

Jaanuari lõpus peatasid USA ja teised demokraatlikud riigid ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuri (UNRWA) rahastamise ja seejärel lootis agentuur, et Araabia riikide valitsejad tagavad UNRWA rahastamise. Araabia riigid pole aga suutnud tekkinud tühimikku täita ning seetõttu on organisatsiooni tulevik küsimärgi all.

UNRWA juht Philippe Lazzarini sai 2024. aastaks Saudi Araabia, Katari ja AÜE käest 85 miljonit dollarit. Sellest rahast aga ei piisa, ainuüksi USA andis eelmisel aastal agentuurile üle 422 miljoni dollari, vahendas The Wall Street Journal.

Agentuur pakub tervise- ja haridusabi Palestiina põgenikelaagrite elanikele kogu Lähis-Idas, sealhulgas Gazas ja Läänekaldal. Agentuur teatas, et Lazzarini kogutud rahast jätkub maikuuni. Kui raha juurde ei tule, peab agentuur hakkama oma tegevust koomale tõmbama.

Lazzarini ütles, et araablaste ja teiste rahastajate hiljutine panus võimaldas agentuuril jätkata palestiinlaste abistamist. "Aga kui kauaks? Ilma täiendava rahastamiseta jääme kaardistamata alale," ütles hiljuti Lazzarini.

Gaza sektoris aga süveneb humanitaarkriis, olukord võib lähiajal halveneda veelgi. Seetõttu teatasid sel nädalal mitu lääneriiki, et taastavad esialgu peatatud UNRWA rahastamise. Agentuuri rahastamine tekitab aga läänes küsimusi, kuna Iisrael süüdistab mitut UNRWA töötajat riigi ründamises. Iisrael leiab, et paljud UNRWA töötajad on seotud islamistidega ning seetõttu tuleks agentuur laiali saata.

USA ei taasta UNRWA rahastamist niipea, kuna hiljuti kiitis kongress heaks 2024. aasta eelarvepaketi seaduse. Pakett sisaldab ka sätet, mis tagab, et vähemalt kuni 2025. aasta märtsini ei saada USA UNRWA-le raha. Kui Donald Trump peaks novembris presidendivalimised võitma, siis agentuuri rahastamist tõenäoliselt ei taastatagi. Trump peatas UNRWA rahastamise ka 2018. aastal.

"Miski ei saa täielikult täita tühimikku, mille USA jätab," ütles UNRWA pressiesindaja Tamara Al-Rifai.

UNRWA haldab Gazas sadu koole ning haiglaid. Iisrael on korduvalt teatanud, et UNRWA rajatiste all paiknevad Hamasi tunnelid. UNRWA kritiseerib samas järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris. Agentuuri aastaeelarve ulatus ligi 1,4 miljardi dollarini, suur osa sellest rahast läks palkade maksmiseks