Finnair alustas lendudega Tartu ja Helsingi vahel

Et rahvusvahelist lennuühendust pole Tartul juba aastaid olnud, tervitati pühapäeval Helsingist saabujaid muusika ja rahvatantsuga. Tantsijatega ühinenud Mihkel jõudis oma kodulinna Singapurist.

"Kui varasemalt puhkusele minnes tuli ette võtta pikk teekond bussiga Tallinnasse, Tallinnast Helsingisse ja siis kaugemale lennule, siis nüüd saab lennukiga kodust 15 minuti kaugusele. Nii lihtne see ongi," ütles Mihkel.

Tartusse jõudes oli 72- kohalises lennukis täidetud 34 istekohta. Pool tundi hiljem Tartust Helsingisse lendas pisut vähem, 29 inimest.

"Ajakulu on nii pikk, kui minna bussi või laevaga. Ma olen pärit Võrumaalt ja siis on väga hea siit Tartust minna," lausus Ainika.

Tartu-Helsingi lennuliini on rõõmsalt avatud varemgi, aga siis mõne aja pärast kahjuks jälle kinni pandud, kuna see lihtsalt ei tasunud ennast ära. Praegu on aga kindel, et vähemalt järgmised neli aastat Finnair seda liini teenindab.

Kuna turutingimustel ükski lennuettevõte liini ei teenindaks, toimib see avaliku raha toel. Tartu maksab Finnairile nelja aasta eest kokku hüvitist 3,2 miljonit eurot. Selleks saab linn toetust ka riigilt, mis on 360 000 eurot aastas.

"Euroopa Komisjon nõudis, enne kui taolist riigiabi lennuliiklusse anda, tuli läbi viia põhjalik sotsiaalmajanduslik uuring, mis näitab et majanduslik efekt meie piirkonnale on kümnekordne võrreldes siia pandavale rahale. Nii et 8,5 miljonit eurot aastas," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Tartu ja Helsingi vahel toimub 12 reisi nädalas. Tartust hakkavad lennud väljuma varahommikul ja pärastlõunal.