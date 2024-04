Tartu-Tapa raudteelõigul alanud remont tekitab ebamugavust aasta lõpuni

Elron teatas, et kuni 25. aprillini toimuvad Tapa–Tartu raudteelõigul remonttööd, mis toovad kaasa muudatused Tallinna–Tartu, Tallinna–Tartu–Valga, Tartu–Valga, Tartu–Koidula ja Jõgeva–Tartu liini sõiduplaanidesse. Aprilli teisipäevadel, kolmapäevadel ja neljapäevadel teenindatakse reisijaid Tapa ja Kiltsi jaamade vahel asendusbussiga.

Lisaks muutuvad rongide väljumis- ja saabumisajad ning Tallinna ja Tartu vahel pikeneb rongi sõiduaeg kuni 19 minutit.

Kuid piirangud ei kehti ainult aprillis, sest tööd sellel lõigul jätkuvad aasta lõpuni. Eesmärk on selle ajaga lõik elektrifitseerida, et Elron saaks seal järgmise aasta algusest uute Škoda elektrirongidega sõitma hakata.

"Kindlasti mõjutavad tööd tugevalt tänavu Tapa–Tartu vahelist reisirongiliiklust," ütles Elroni pressiesindaja Kristo Mäe.

Peale aprilli toimuvate remonttööde ajakava ja asendusbusside kasutamise vajaduse kohta ei osanud Mäe praegu midagi täpset öelda. Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütles ERR-ile, et kuivõrd tööd on väga mahukad, ei ole muud võimalust, kui lõiguti täielikku sulgemist kasutada.

"Aprillikuust algavad perioodilised sulgemised, sest järk-järgult ühendatakse õgvendatud kõveratel rööpad olemasoleva teega. Tehnoloogiliselt on selleks vaja pikemaajalisem raudteeliikluse sulgemine, kahjuks muud moodi neid töid teostada pole võimalik," lausus ta.

Aasta jooksul on plaanis välja ehitada ja ühendada olemasoleva teega kõik õgvendamist vajavad kõverad Tapa–Tartu liinil, lisas Vjatkin.

Lõik elektrifitseeritakse uute rongide jaoks, kiirus peaks samuti tõusma

Vjatkini sõnul toimub lisaks Tartu suuna elektrifitseerimine, raudtee ja taristu ümberehitus ning liiklusjuhtimis- ja turvasüsteemide uuendamine, et järgmisel aastal saaks Elron uute elektrirongidega Tallinna ja Tartu vahel sõita.

Mäe ütles, et esimesed kuus uut Škoda elektrirongi hakkavad teenindama Tallinna–Tartu liini pärast remonttööde ja elektrifitseerimistööde lõppemist. "Oleme arvestanud, et uued pikamaarongid alustavad liinid 2025. aasta algusest," lisas ta.

Kolme vaguniga uues pikamaarongis on kokku 236 istekohta, millest 32 on esimese klassi kohad. Rattakohti on 15. Praegu on nelja vaguniga Stadler Flirt rongis 214 istekohta ja 10 rattakohta, ütles Mäe.

Kõik uued rongid tulevad liinile järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Kokku on neid 16, millest 11 on pikamaarongid ja viis regionaalrongid, mis hakkavad teenindama linnalähiliine.

Remonditööde lõppedes peaks tõusma Tallinna ja Tartu vahel rongide kiirus ja vähenema sõiduaeg. "Elroni lõppsiht on Tartu–Ülemiste sõiduajaks tund ja 30 minutit. Palju sõltub sellest, kunas taristuomanik (Eesti Raudtee – toim.) saab lubada liiklemiseks suuremaid kiirusi. Elroni rongid saavad sõita kuni 160 kilomeetrit tunnis," lausus Mäe.

Vjatkin kinnitas, et kui remonditööd valmis, on võimalik kiirust tõsta kuni 160 kilomeetrini tunnis.

Eesti Raudtee tahab sel aastal õgvendada kõik ettenähtud raudteekõverad ja välja ehitada rajatised Tapa–Tartu liinil. Töid tehakse kokku 37 kilomeetri ulatuses. Järgmiseks võetakse ette Tapa–Narva ja Tartu–Valga suund.

"Kõik need tööd loovad eelduse reisirongide kiiruste tõusuks raudteel lähitulevikus," ütles Vjatkin.

Tapa ja Tartu vahel rekonstrueeritakse ka mitmeid truupe, rajatakse üks sild, Põdrangu ülesõidukoha ning Ausi ja Kaarepere ülekäigukohtade piirkonda rajatakse tunnelid. Ümber ehitatakse ka Vägeva, Pedja ja Kaarepere ooteplatvormid.