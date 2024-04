USA hoiatas Moskvat, et terroristid võivad rünnata Crocuse kontserdihalli

Kremlile edastatud teabega kursis olevad USA ametnikud ütlesid ajalehele Washington Post, et USA luure oli kindel, et ISIS plaanib suurt rünnakut. Ühe võimaliku sihtmärgina mainiti ka Crocuse kontserdihalli, vahendas The Times.

Vene julgeolekuteenistused ei olnud aga terroristide rünnakuks valmis. Neli terroristi avasid 22. märtsil kontserdimajas tule, surma sai 144 inimest. Pole täpselt teada, miks Vene luureteenistused ei võtnud Washingtonist saadud luureandmeid piisavalt tõsiselt.

Uus informatsioon on nüüd otseses vastuolus Moskva varasema väitega, et USA hoiatus oli liiga ebamäärane.

Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin väitis aga taas, et USA hoiatus oli liiga ebamäärane. Narõškin väitis, et Kreml võttis rünnaku ärahoidmiseks kasutusele "asjakohased meetmed". Samas tunnistajad ja Venemaa meedia on juba Narõškini väited ümber lükanud, teatades, et terrorismivastased üksused saabusid Crocuse piirkonda tund aega pärast seda, kui kontserdihalli tabas terrorirünnak.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on jõudnud nimetada ameeriklaste hoiatusi provokatsiooniks, öeldes, et need tegevused meenutavad otsest väljapressimist ja kavatsust hirmutada ja destabiliseerida Venemaa ühiskonda.

Putin otsib endiselt viise, kuidas nihutada Moskva terroriakti süü Ukrainale. ISIS võttis rünnaku eest aga ka vastutuse.