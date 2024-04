Mere sõnul on Eesti Energia nõukogu viimaste juhatuste tööga rahul olnud

Rahandusminister Mart Võrklaev algatab Võrklaev Eesti Energias erikontrolli tegevuste üle aastatel 2020 kuni 2023. Eesti Energia nõukogu juht Anne Mere kinnitas, et on viimaste juhatuste tööga üldjoontes rahul olnud.

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas kirjalikult, et Eesti Energia uus juhatus on tuvastanud siseauditites puudusi, mis tekitab küsitavusi varasemates juhtimisotsustes. Võrklaev lisas, et riik soovib selgust saada, kuidas tänane finantsolukord on saanud tekkida – kas juhtimises on tehtud süsteemseid vigu.

Rahandusministri kinnitusel pole ta rahul eelmise aasta tulemustega, milles mängivad rolli juhtkonna minevikus langetatud otsused.

Eesti Energia eelmise aasta puhaskasum oli 253 miljonit eurot, kuid kasututena seisvate põlevkivielektrijaamade väärtuse allahindamine 628 miljoni euro võrra tõi kontsernile 376-miljonilise puhaskahjumi.

Eesti Energia juht Andrus Durejko ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erikontrolli tegemine on omaniku õigus.

"Oleme avatud olnud ja oleme ka edaspidi avatud ka erikontrolli suunas, aga see on üks võimalus saada teatud probleemidele lisaseisukohti, lisaselgitusi ja välja analüüsida kujunenud olukordi ja selle põhjused," rääkis ta.

Mis probleemid või mis olukord juba enne erikontrolli ettevõttes on, Durejko ei täpsustanud.

"Üles on kerkinud erinevad teemad, kuidas on tehtud juhtimis- ja investeerimisotsuseid, kuidas on hallatud riske ja nendel teemadel siis see audit tuleb," sõnas ta.

Durejko astus ametisse eelmise aasta aprillis, seega puudutab erikontroll eelkõige varasemat juhatust. Eesti Energia endine juht Hando Sutter ütles, et kuna teema on nii värske, siis ta seda kommeneerida ei oska. Aga ta saatis ERR-ile kirja, milles ütles, et Eesti Energia tegi 2022. aastal ajaloo parima tulemuse ja ka 2023. aasta tulemus oli ilma Auvere elektrijaama allahindluseta hea.

Mõlema juhatuse ajal Eesti Energia nõukogu juhtinud Anne Mere ütles, et nõukogu on viimaste juhatuste tööga rahul.

"See, et kuskil on midagi jäetud tegemata või on tehtud valesti, eks seda peab siis erikontroll välja tooma. Aga praegu me oleme tegutsenud oma parima teadmise otsuse järgi. /.../ Me anname hinnanguid tulemuse baasil igal aastal. Nende baasil, jah, eks on olnud plusse ja miinuseid, aga üldjoontes oleme rahul olnud," rääkis nõukogu juht.