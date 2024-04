EL käivitas kaks juurdlust Hiina päikesepaneelide tootjate suhtes

Euroopa Liit avas kaks juurdlust, mille eesmärk on välja selgitada, kas Rumeenias päikesepargi ehitamise hankes osalenud kaks Hiina ettevõtet said ebaseaduslikku riigiabi oma valitsuselt, teatas Euroopa Komisjon kolmapäeval.

"Päikesepaneelid on muutunud Euroopale strateegiliselt tähtsateks. Kaks uut juurdlust välismaistesse subsiidiumitesse päikesepaneelide sektoris on mõeldud kaitsmaks Euroopa majandusjulgeolekut ja konkurentsivõimet, tagades, et ettevõtted on meie siseturul tõesti konkurentsivõimelised ja mängivad reeglite järgi," ütles kolmapäeval Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton.

Esimene juurdlus sihib Hiina päikesepaneelide tootja Longi Green Energy Technology Saksamaal tegutsevat tütarettevõtet. Longi on maailma üks suurimaid päikesepaneelide tootjaid. Teise juurdluse sihikul on Hiina valitsuse osalusega ettevõte Shanghai Electric.

"On piisavalt vihjeid, et mõlemad ettevõtted kasutasid välismaiseid subsiidiume, mis moonutavad [EL-i] siseturgu," teatas Euroopa Komisjon.

Ühe EL-i ametniku sõnul oli uurimisel oleva hanke väärtuseks 375 miljonit eurot.

Avalikustatud juurdluste näol on tegemist vastavalt teise ja kolmanda juurdlusega, mis on avatud EL-i välismaiste subsiidiumite regulatsiooni alusel, mis jõustus alles eelmise aasta juulis. Ühe EL-i ametniku sõnul "testib" komisjon alles uue regulatsiooni võimalusi siseturu kaitsmiseks.

Nende reeglite järgi peavad ettevõtted teavitama Brüsselit avaliku sektori hangetel osalemisest, kui hanke hinnanguline suurus ületab 250 miljoni euro piiri ning kui ettevõte on saanud viimase kolme aasta jooksul vähemalt nelja miljoni väärtuses riigiabi mõnelt väljaspool EL-i asuvalt riigilt.

Komisjon käivitas esimese taolise juurdluse veebruaris, kui Hiina veeremite tootja CRRC esitas taotluse osalemaks elektrirongide tarnimise hankel Bulgaarias. Juurdlus lõppes, kui CRRC otsustas hankest taanduda.

Hiina kaubanduskoda Euroopas (CCCEU) teatas, et see on sügavalt mures EL-i juurdluste pärast ning EL-i regulatsioonid sihtivad väidetavalt ainult Hiina ettevõtteid.

"[See on] majandusliku survestamise vahend, mis on mõeldud sekkumiseks Hiina ettevõtete mõistlikku ja seaduslikku tegevusse EL-i rohelisel ja väheste heitmetega turul," teatas CCCEU.

Komisjonil on aega otsuse langetamiseks kuni 14. augustini.