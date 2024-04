Politico: Biden ja Johnson on pidanud nädalaid läbirääkimisi Ukraina abi üle

Demokraadist USA president Joe Biden ja vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson on pidanud nädalaid järjest läbirääkimisi Ukraina abipaketi üle. Kuigi kokkulepet pole veel saavutatud, on Valge Maja optimistlik, et abipakett võetakse ühel või teisel kujul vastu, kirjutab Politico.