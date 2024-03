Tšehhi luure lammutas Moskva-rahastatud propangandavõrgustiku

Võrgustik kasutas Prahas baseeruvat uudisteportaali Euroopa Hääl (Voice of Europe) info levitamiseks, püüdes heidutada Euroopa Liitu saatmast abi Ukrainale sõjas Venemaa vastu.

Fiala ütles, et Tšehhi julgeolekuinfoteenistus (BIS) avastas, et venemeelne võrgustik on seotud tegevustega, millel on "tõsine mõju Tšehhi Vabariigi ja Euroopa Liidu julgeolekule".

"See grupp püüdis Euroopa Liidu territooriumil ellu viia tegevusi, mis olid suunatud Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja iseseisvuse vastu," ütles Fiala ajakirjanikele.

"Grupi tegevus ulatub Euroopa Parlamenti," lisas ta, keelduses avaldama rohkem infot.

Tšehhi võimud on kehtestanud sanktsioonid mõne isiku suhtes, kes on asjaga seotud, kuid Euroopa Hääl jätkab artiklite avaldamist.

BIS ütles, et võrgustikku rahastati Venemaalt ja see tegutses Tšehhi territooriumil.

"BIS-i operatsioon paljastas, kuidas Venemaa avaldab mõju EL-i liikmesriigi territooriumil ning kuidas ta püüab mõjutada poliitilisi protsesse meie riikides," ütles BIS suhtlusplatvormil X.

Fiala valitsus kandis Euroopa Hääle ja kaks Kremli-meelset Ukraina poliitikut - Viktor Medvedtšuki ja Artjom Martševski - musta nimekirja.

Päevaleht Denik N kirjutas, et uudisteportaal avaldas poliitikute avaldusi, milles nõuti Euroopa Liidult abi peatamist Ukrainale.

Mõned selle portaaliga koostööd teinud Euroopa poliitikud said tasu Vene vahenditest, mis mõnel juhul katsid ka nende 2024. aasta Euroopa Liidu valimiskampaaniat, lisas leht.

Tšehhi välisministeeriumi allika sõnul oli nende isikute seas Belgia, Prantsuse, Saksa, Ungari, Hollandi ja Poola poliitikuid.