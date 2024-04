Politico: rikas Prantsuse Riviera kaldub üha rohkem Le Peni poole

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Lõuna-Prantsusmaal asuv rikas ja vananeva elanikkonnaga Prantsuse Riviera on aastakümneid olnud parempoolsete parteide tugipunkt. Prantsuse parempopulistid on aga tõusmas peavoolupoliitikasse ning seetõttu suureneb Rivieras ka Marine Le Peni populaarsus.

1960. aastatel hakkasid Alžeeriast pärit Prantsuse asunikud naasma oma kodumaale. See suurendas Prantsuse Rivieras natsionalistlikke meeleolusid. Piirkonnas elab ligi miljon inimest, enamik inimesi töötab avalikus sektoris või turismitööstuses. Viimastel aastatel on seal aga kasvanud populistlikud meeleolud ning see kajastub ka kohalike valimiste tulemustes.

Le Pen on viimaste aastate jooksul üritanud oma valijabaasi laiendada, ta üritab enda poole võita keskklassi kuuluvaid valijaid. Ta loodab, et selline strateegia sillutab tema tee võimule. Le Pen suurendab nüüd oma toetust ka Rivieras, kus elab palju pensionäre, vahendas Politico.

Paljud Riviera elanikud ei taha poliitikast avalikult rääkida. 50-aastane Eric Labeaune ütles, et paljud tema sõbrad on oma vaateid muutnud ning on nüüd avalikult hakanud rassistideks. Ta ütles, et paljud inimesed ei taha enam minna puhkusele sellistesse riikidesse nagu Maroko või Tuneesia, kuna seal elab "liiga palju araablasi".

"Me ei räägi praegu oma sõpradega poliitikast, muidu lähme tülli," ütles Ericu abikaasa Yasmina Labaune.

Nad ütlesid, et ei taha rääkida omaenda poliitilistest vaadetest, kuid Eric ütles siiski, et Jordan Bardella räägib televisioonis sageli sellist juttu, millega kõik nõustuvad. 28-aastane Bardella on Rahvusrinde ametlik juht, kes võttis erakonna juhtimise üle just Marine Le Penilt. Arvatakse, et Le Pen ise kandideerib 2027. aastal Prantsusmaa presidendiks.

Ka Antibes'i konservatiivne linnapea tunnistas, et Rahvusrinne ei hirmuta enam valijaid. Populistid rõhuvad elukalliduse tõusule ning identiteedikriisile.

Viimaste aastate jooksul on Prantsuse Rivieras toimunud ka mitu terrorirünnakut. Paljud elanikud muretsevad nüüd uute terrorirünnakute pärast. Samuti suurenevad piirkonnas sisserände vastased meeleolud.

Euroopa parempopulismi uurija Charles Sapin ütles, et Prantsuse Riviera võib tõestada, et parempopulism hakkab muutuma peavooluks.

"Kogu Euroopas on sarnane dünaamika aidanud natsionalistlikel liidritel võimu üle võtta, eriti nüüd, kus nad on muutunud leebemaks nendes küsimustes, mis varem hirmutasid majanduslikult liberaalseid valijaid," ütles Sapin.

Mõned Riviera elanikud leiavad samas juba, et isegi Le Pen on liiga tsentristlik. Seetõttu eelistavad mõned valijad Le Peni liitlast Florian Philippot, kes juhib Prantsusmaal EL-i vastast liikumist.